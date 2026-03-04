IVEが、韓国の週間チャートを総なめした。先月23日にリリースしたアルバム「REVIVE＋」のダブルタイトル曲「BANG BANG」が、韓国の音楽プラットフォームMelon、Genie、Booksの週間チャート（2月23日〜今月1日）、YouTubeMusicの週間人気曲最新ランキングでトップになった。所属事務所スターシップ・エンターテインメントが3日、明かした。

韓国メディアのザ・ファクトは「さらにBANG BANGは、3日午前8時時点で、主要音楽配信プラットフォームのTOP100とリアルタイム・日間チャートでも1位で、パーフェクトオールトップを維持している」と報じた。

「BANG BANG」は、周囲の視線に揺らぐことなく、状況を切り開いていく主体的なメッセージを込めた曲。強烈なEDMサウンドと直感的なパフォーマンスで強い印象を残し、多くの支持を得ている。

「REVIVE＋」のもう1つのタイトル曲「BLACKHOLE」の人気も熱い。Melon週間チャートで21位、韓国主要音楽チャートの上位に定着し、「BANG BANG」とともにダブルヒットを続けている。