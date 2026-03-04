ルックスでも人気を集める下部ツアー1勝の平塚新夢が新しい髪色に ファンは「かわいい そして かわいい」「もうメロメロ〜」
平塚新夢が自身のインスタグラムを更新。「美容院に行った日」の夜、遠くには高層ビルも見えるお洒落な飲み屋街の屋外テーブルで、コーラのジョッキを手にした写真を投稿した。
【写真】落ち着いた髪色も大好評の平塚新夢
カメラを見つめて笑顔を浮かべる平塚。髪の色を明るい茶髪から、落ち着いた色合いに変えたようだ。3枚目の写真は席で自撮りをしたものだが、その様子を友人がこっそりと撮影していたのが最後の動画とのこと。この投稿を見たプロ入り同期の水木春花は「可愛すぎます」とコメント。多くのファンからも「綺麗すぎ！」「かわいい そして かわいい」「髪の色いいねぇ〜」「落ち着いた感じで似合ってます」「もうメロメロ〜」などの声が続々と寄せられていた。平塚は高校3年生だった2017年にステップ・アップ・ツアー「静ヒルズレディース 森ビルカップ」で史上5人目となるアマチュア優勝を達成。その後、国が指定する難病「成人発症スチル病」との闘病を続けながら、24年のプロテストに7度目の挑戦で合格した。ルーキーイヤーの昨年はステップ・アップ・ツアーが主戦場。9月には「中国新聞ちゅーピーレディース」でプロとして初優勝を飾るなどの好成績を残した。ファイナルQTは57位で終わったため、今年も下部ツアーがメインとなるが、ファンは出場機会を生かしてレギュラーツアーでも上位進出、そして優勝を飾ることを期待している。
