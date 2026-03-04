工藤静香、“彩り華やか”手作りちらし寿司でひな祭りを祝う「お花畑みたいなちらし寿司」「手が込んでる」「食の芸術品」
歌手の工藤静香（55）が3日、自身のインスタグラムを更新。「ひな祭りはちらし寿司を作りたくなります！」とつづり、彩り華やかなちらし寿司や“おっきな”ハマグリのお吸い物など、ひな祭りを祝う手料理の数々を披露した。
【写真】「お花畑みたい」「手が込んでる」“彩り華やか”な工藤静香の手作りちらし寿司
ちらし寿司は、塗りのある寿司桶に彩りよく盛り付けられており、ハート型のにんじん、花の形をかたどった大根など、細かな仕事が光っている。
テーブルにはちらし寿司のほか、お吸い物やサラダ、唐揚げ、刺し身が並び、豪華なひな祭りの食卓となっていた。
コメント欄には「わぁ綺麗 静香さんのちらし寿司彩り豊かですね」「手が込んでる」「お花畑みたいなちらし寿司」「食の芸術品」など、料理の腕前を称賛する声が多数寄せられている。
【写真】「お花畑みたい」「手が込んでる」“彩り華やか”な工藤静香の手作りちらし寿司
ちらし寿司は、塗りのある寿司桶に彩りよく盛り付けられており、ハート型のにんじん、花の形をかたどった大根など、細かな仕事が光っている。
テーブルにはちらし寿司のほか、お吸い物やサラダ、唐揚げ、刺し身が並び、豪華なひな祭りの食卓となっていた。
コメント欄には「わぁ綺麗 静香さんのちらし寿司彩り豊かですね」「手が込んでる」「お花畑みたいなちらし寿司」「食の芸術品」など、料理の腕前を称賛する声が多数寄せられている。