工藤静香、“彩り華やか”手作りちらし寿司でひな祭りを祝う「お花畑みたいなちらし寿司」「手が込んでる」「食の芸術品」

工藤静香、“彩り華やか”手作りちらし寿司でひな祭りを祝う「お花畑みたいなちらし寿司」「手が込んでる」「食の芸術品」