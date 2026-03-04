櫻坂46、2年連続プレゼンター務める 森田ひかるら5人が『アニメ化してほしいマンガランキング』授賞式に登場
『AnimeJapan 2026』アンバサダーを務める櫻坂46・松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青が4日、都内で行われた『AnimeJapan』恒例の大人気企画『アニメ化してほしいマンガランキング』の授賞式に出席し、2年連続でプレゼンターを務めた。
授賞式では、TOP10にランクインした作品を発表。1位〜5位にランクインした作品へ賞状やトロフィーの授与を行った。第1位の作品『となりの席のヤツがそういう目で見てくる』への授与は森田が担当。「すごくキュンキュンしましたし、2人がどうなっていくか楽しみ。テンポのよさもアニメ化されるとさらい面白くなると思うので、アニメ化されたらぜひチェックしたいなと思いました」と期待を寄せた。
同企画は、アニメ・漫画好きからは通称「アニラン」の名で親しまれる。知る人ぞ知る隠れた名作から話題作まで、毎年幅広い作品がノミネートされ、過去には『SPY×FAMILY』や『薬屋のひとりごと』、『【推しの子】』などが上位にランクイン。歴代30作品以上がアニメ化された。
今年はノミネート作品の募集を経て全48作品がエントリーし、総投票数は22万票を超えた。アニメ化、大ヒットなど、“殿堂入りアニメの発掘の場”として注目を集める企画となっている。
■「アニメ化してほしいマンガランキング」TOP10一覧
第1位『となりの席のヤツがそういう目で見てくる』（mmk）
第2位『サンキューピッチ』（住吉九）
第3位『ケツバトラー』（高出なおたか）
第4位『写らナイんです』（コノシマルカ）
第5位『#ギャルとギャルの百合』（イノウエ）
第6位『会社と私生活-オンとオフ-』（金沢真之介）
第7位『ウソツキ！ゴクオーくん』（吉もと誠）
第8位『ディノサン』（木下いたる）
第9位『極楽街』（佐乃夕斗）
第10位『ケントゥリア』（暗森透）
