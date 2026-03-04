「Pokemon GO Fest 2026」早期割引チケット1時間半で完売 予定枚数を上回り「例年以上の来場者数が見込まれています」
本日3月4日早朝6時に販売がスタートしたスマートフォン向けゲーム『ポケモンGO』の大型イベント「Pokemon GO Fest 2026：東京」の開催チケットが、約1時間半で予定枚数を上回り完売となった。3月31日までに通常チケットが販売される。
【画像】サンダース・ブースターもにっこり！「Pokemon GO Fest」個別ビジュアル
GO Festは例年、約10万人規模で開催される大型イベントとなっており、今回の東京開催では、公園会場での4日間のイベントに加え、東京都全域を舞台としたゲームプレイが展開される予定。公式側は「例年以上の来場者数が見込まれています」と期待している。
また、イベントはチケットを持っていない人でも一部のゲーム体験を楽しむことができ、「期間中に『Pokemon GO』をプレイする人の数はさらに多くなることが期待しています」と伝えた。
なお今回は、販売枚数に上限のない世界初の「まち探検チケット」も追って販売。「まち探検チケット」は、「Pokemon GO Fest 2026：東京」チケットを所有していない人でも記載された日に、開催都市全域でイベント限定のゲームプレイを楽しむことができる基本のチケットとなっている。
■基本チケット：公園と街中の両方でプレイできるチケット
参加したいイベント日の「午前の部」または「午後の部」いずれかのチケットを選択。
公園会場でのゲームプレイ以外の時間は、開催都市内で、街中でのゲームプレイを楽しめる。
【価格】
・東京 開催期間：2026年5月29日（金）〜6月1日（月）
・早期割引チケット：3,500円
・一般チケット：4,000円（3月31日までに発売予定）
■新登場！「まち探検チケット」（後日発売）
「Pokemon GO Fest 2026：東京」の公園会場のチケットが手に入らなかった人にも、街中のゲームプレイを楽しんでいただける新しい基本チケット、「まち探検チケット」が登場。発売日は後日、公式サイトにて発表いたします。こちらのチケットをお持ちの方も、追加オプションで街中ゲームプレイを追加いただくことで複数日程にわたり街中のゲームプレイを楽しめる
【価格】
・東京 | 3,000円（対象日：5月25日〜6月1日）
（C）Niantic （C）Pokemon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
