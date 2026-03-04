◇オープン戦 DeNA―中日（2026年3月4日 横浜）

DeNAのジョン・デュプランティエ投手（31）が4日の中日とのオープン戦に先発した。2回1/3で46球を投げ3安打1失点。予定の球数に達したため、3回途中でマウンドを降りた。直球は最速152キロを計測。許した安打はいずれも二塁打で、変化球を打たれたものだった。

阪神に所属していた昨季は横浜スタジアムで2試合に先発して1勝0敗、防御率0・00と抜群の相性を誇った。この日は初回2死から福永に四球を与え、続く細川に右翼フェンス直撃の適時二塁打を浴びて同球場での“初失点”を喫したが、2回以降は走者を背負っても追加点を与えなかった。

「またこの球場でプレーできてうれしく思う。（昨季とは）違うユニホームで投げる楽しみもあった。投げにくさを感じるようなマウンドではないし、比較的スタンダードなマウンドという印象。グラウンドキーパーの皆さんが丁寧に準備をしてくれたことにとても感謝している」

もともと3日に予定されていた中日戦に先発を予定していたが、雨天中止となったためにスライドでの登板となった。「シーズンが始まれば（スタンドは）満員状態になると思うし、その中で投げられることをとても楽しみにしている。開幕に向けて全開でいけるような状態にしていく」。ここから徐々にイニング数を伸ばしながら、開幕に向けた準備を整えていく。