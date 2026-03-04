【トランプ2.0 現地リポート】

アメリカの巨大メディアが、別の大手グループをのみ込もうとしている。それだけならただの業界再編に見えるかもしれない。だがそれが、トランプ大統領と政治的に強く結びついた買収だとしたらどうだろう。

昨年12月、世界最大級のストリーミング企業ネットフリックスが、映画・メディア大手のワーナー・ブラザース・ディスカバリーの買収計画を発表。超巨大企業の誕生かと大きな注目を集めた。ところが、より有利な条件を提示したとされる別の映画会社パラマウントが、買収戦に割って入った。

この電撃的な横入りの背後には、トランプ氏の影を指摘する声もある。というのも、割り込んだパラマウントの中核には、トランプ氏に極めて近いオラクル創業者ラリー・エリソンとその息子デビッドがいるからだ。

ラリー・エリソンは共和党の大口献金者で、トランプ政権下で進められているTikTokの米国事業再編でも、オラクルが重要な役割を担うとみられている。息子の会社スカイダンスは去年パラマウントを買収したばかりだが、それ以降、傘下で4大ネットワークのCBSテレビの空気が変わった。トランプ支持の論客が幹部に就任。ニュース番組への政治的配慮を疑う声が内外から上がった。トランプ氏を風刺してきた番組の終了も、そうした疑念を強めた。

そして2月後半になると、ネットフリックスが突如撤退。パラマウントが本格的にワーナー獲得に動くというニュースが報道され、騒然となった。

■報道は権力に屈するのか

エリソン親子による買収が成功すれば、次に焦点となるのは、その傘下にあるニュース専門局CNNだ。トランプ氏はCNNをフェイクニュースと攻撃し、所有者が代わるべきとも公言してきた。エリソン親子がトランプ氏と会い、CNNの将来について話し合ったという報道もある。

CNNがエリソン傘下に入れば、政治を監視するニュース機能は大きく揺らぐ。

巨大企業買収の審査は厳しい。だがトランプ大統領と強く結びついた資本が関与しているとしたら、その審査は本当に機能するのか。

権力に近い資本が報道を握れば、ニュースは次第に“管理された内容”へと変わっていく。その懸念は、いま現実へと姿を変え始めている。

（シェリーめぐみ／ジャーナリスト、ミレニアル・Z世代評論家）