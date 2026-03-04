【羽川豊の視点 Weekly Watch】

【羽川豊氏コラム】岩井千怜が完全アウェーの中でV争い いつもと変わらぬ表情にメンタルの成長を感じました

原因は分からないそうです。

前週HSBC女子世界選手権で通算4アンダー21位に終わった古江彩佳は食あたりに苦しみ、万全の状態で試合に臨めませんでした。

2023年から3位、8位、2位と相性のいい大会ですから、「今年こそは」と、優勝を意識していたはずです。それが前々週の大会直後に嘔吐し、体調が戻らずプロアマ戦を欠場。大会中は途中棄権せず、何とか4日間“完走”しました。

米ツアーも5年目に入った古江は、現地の食事にはかなり気をつけているといいます。インターネットに配信された記事では、「火が通ったものしか食べていなかった。何であたったのか本当に分からない」とのことです。

米女子ツアーは今季も、米国13州に、13の国と地域を転戦します。移動時間の長さや時差に加え、春のアジアシリーズで訪れるタイやシンガポールでは、湿気や暑さも難敵です。体調を崩す要因はいくらでもあります。健康な時なら何でもない食事でも、免疫力が低下していれば食あたりになることもあるでしょう。

私も海外では生水、生ものは絶対に口にせず、レストランでメニューを見てもわからない時はスタッフに聞いて、加熱した料理しか食べませんでした。

若い頃は海外ツアーに積極的に参戦し、「食事は何でも構わん」といったイメージの青木（功）さんですが、国内でさえも「信頼できるお店でしか刺し身は食べなかった」と聞きました。

海外で体調を崩すと、英語が不慣れな選手は困ります。病院で診察を受ける際、症状を正確かつ、具体的に医師へ説明できないからです。

あれは2003年の全英オープンの時です。会場はイングランド南西部にあるロイヤル・セントジョージス。私はテレビ中継の解説が仕事でした。B・カーティスがツアー初優勝を飾った大会ですが、初日の1番でT・ウッズが右のラフに打ち込み、いきなりロストボールになったといえば、覚えている人もいるかもしれません。

練習日が終わって、ホテルに戻ると下腹部に感じた鈍痛が、やがて激しい痛みに変わり、脂汗まで出てきました。翌日からコースを歩いてラウンドリポーターなど到底できません。テレビ局のスタッフに連れられ病院に直行したのですが、痛む箇所や程度を説明してもなかなか理解してもらえず入院を余儀なくされました。レントゲンやCTを受けて尿路結石とわかり、痛み止めの助けを借りて決勝ラウンドだけは仕事に戻りましたが、海外ならでは長時間の苦しみに参ったものです。

国内より時間を要することが多い海外では、考えられるアクシデントを想定し、対処法も考えておかなければなりません。

（羽川豊／プロゴルファー）