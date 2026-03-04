「オーライ」が重なったらどっちが捕る？ 少年野球で徹底すべき守備の優先ルール【少年野球 監督が使いたい選手がやっている！ デキるプレイ56】

【守備のとき】「オーライ！」が重なった時は誰が捕るか決めておく

【どうして？】→ 野手同士がぶつかってエラーをしたり、ゆずりあってお見合いをしないために

フライが野手同士の中間点に上がったら、選手間で「オーライ！」「任せた！」など声を掛け合い、捕球する選手を決めて捕球する。

一般的には「前後で声が重なったら、ボールに向かって前進してくるほうが捕る」「左中間や右中間はセンターが優先」などと言われるが、どちらが捕るかは、チームであらかじめ決めておくのがよい。

飛び抜けて上手な選手がいれば、その選手が優先的に捕るようにする、などだ。

例えば、プロ野球では内野フライをピッチャーが捕ることはほとんどないが、少年野球ではチームで一番守備のうまい選手がピッチャーをしているケースも多い。そのときは任せてしまってもOKだ。

【監督からのひと言】

これは野手同士がぶつかって、ケガをするのを防ぐためにも大切。チーム内や野手同士で、普段から話し合いをしておこう。

【出典】『少年野球 監督が使いたい選手がやっている！ デキるプレイ56』監修：江藤省三