【メジャーリーグ通信】

【友成氏コラム】キャンプ地として潤うアリゾナは戦々恐々 労使協定の成り行き次第で地場産業に重篤ダメージ

日本のプロ野球では特定の球団や選手に「タニマチ」が存在するが、メジャーリーグにも「後援者」はいる。

MLBの球団は犯罪組織の人間が選手を籠絡して八百長事件が起きることを何よりも恐れているので、選手に見ず知らずの人間から金品を受け取らないよう強く指導している。そのため、米国人の選手は、気前のいい人間に対する警戒感が強い。

しかし、中南米出身の選手は同国人の気前のいい連中に対して警戒心が薄く、ズブズブの関係になってしまうことが少なくない。

昨年ガーディアンズでメジャーを代表するクローザーの一人であるエマヌエル・クラセと先発の有望株ルイス・オルティスが、同じドミニカ人の賭博師からカネを受け取って八百長に加担していたことが発覚し、逮捕される事件があった。

受け取った金額が少額だったのに、彼らが賭博師に対し、欲しがる情報を与え続けていたのは、熱心なファンだと思って男に「今日の登板で初球、何を投げるんだい」と聞かれて「スライダー」と答えてしまったことにある。その後、相手が賭博師だと知ったが、引き返せなくなっていたので、ズルズルと関係を続けてしまったのだ。

ドミニカ共和国で、2019年8月にセサール・エミリオ・ペラルタという大ボスが仕切る巨大麻薬密輸組織が警察の大掛かりな捜索で摘発された際、100人を超す組織の人間が逮捕された。その中にアストロズの元クローザー、オクタビオ・ドテールとオールスター出場3回の元二塁手ルイス・カスティーヨの名があった。現役時代タニマチだった組織幹部との付き合いが引退後も続き、金融機関に信用のある有名人であることを評価されて資金洗浄部門で大きな役割を果たすようになっていたのだ。

同じ19年にはドミニカの国民的英雄である元レッドソックスのデービッド・オルティスがギャングのヒットマンに銃撃され瀕死の重傷を負う事件があった。同国では引退した大選手と付き合いのあることが、大きなステータスになるため、裏世界の大物には「タニマチ」になりたいと望んでいる者が多い。アルベルト・ミゲール・ロドリゲスもその一人で、オルティスが離婚後、自分が経営するナイトクラブに時々遊びに来るようになったので、親しい仲になりたいと思ってあの手この手で近づこうとした。

しかし、警戒心の強いオルティスに無視されたため怒りが爆発。仕返しに4万ドルでヒットマンを雇ってオルティスを亡きものにしようとした。ヒットマンはオルティスが乗車するクルマを特定して銃撃に成功したが、急所を外したためオルティスは一命をとりとめ、首謀者のロドリゲスは逮捕されて懲役20年を宣告された。

（友成那智／スポーツライター）