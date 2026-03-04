リスク警戒継続＝オセアニア為替概況



中東情勢を受けたリスク警戒が継続。豪州に関しては朝の第4四半期GDPが前期比+0.8%と市場予想に一致。予想を上回る好結果になった場合は、今のところかなり少数意見となっている3月利上げの可能性が高まるとの見方が事前に広がっていたが、予想通りで利上げ期待は高まらず、豪ドルの重石となった。

対ドルではリスク警戒から昨日一時0.6944ドルまで下げた後、NY午後に0.7050ドル超え、オセアニア市場は0.7030ドル台でスタートし、朝に0.7046ドルを付けたが、豪GDPを受けた豪ドル売りとリスク警戒のドル買いに0.6985ドルを付けている。

対円では朝方に111.10円を付けたが、その後の対ドルでの豪ドル売りもあって午後に109円93銭まで下げた。



NZドルは、NY市場での0.5836ドルから0.5900ドル超えを付けて朝を迎え、午前中に0.5861ドルを付けた。その後0.5900ドル超えを付けるなどややしっかりも、動きは限定的。

対円では92円台での推移。昨日は一時92.12円を付けたが、その後NY市場で93円台を一時回復。オセアニア市場でも92.98円まで上昇も、その後は調整売りとなった。





今週の主な予定



豪州

03/03 09:30 経常収支 （2025年 第4四半期） 結果 -211.0億豪ドル 予想 -164.0億豪ドル 前回 -166.0億豪ドル

03/03 09:30 住宅建設許可 （1月） 結果 -7.2% 予想 5.2% 前回 -14.9% （前月比）

03/04 09:30 実質ＧＤＰ （2025年 第4四半期） 結果 0.8% 予想 0.8% 前回 0.4% （前期比）

03/04 09:30 実質ＧＤＰ （2025年 第4四半期） 結果 2.6% 予想 2.3% 前回 2.1% （前年比）

03/05 09:30 貿易収支 （1月） 予想 38.8億豪ドル 前回 33.73億豪ドル



NZ

03/03 06:45 住宅建設許可 （1月） 結果 1.9% 前回 -4.6% （前月比）

