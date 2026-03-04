先行セールが開催中のAmazon「新生活セール」にて、ファーウェイのイヤカフ型イヤフォン「FreeClip」が最大36％ OFFのセール価格で販売されている。3月4日14時に編集部が確認したところ、通常27,800円のところ、17,800円で販売されていた。

36％ OFFとなっているのは、3色あるカラーバリエーションのうち、ブラックとパープル。ベージュは割引率こそ異なるものの、割引後価格はほか2色と同じ17,800円だった。

形状記憶合金を使用した「C-bridge Design」のイヤカフ型イヤフォンで、高い装着安定性を実現。イヤフォンは左右対称デザインで、装着すると自動的に左右の耳を識別する左右自動識別機能も備えている。

なお、FreeClipは後継機種「FreeClip 2」も発売中。4日14時に編集部が確認したところ、新生活セールの表記はないものの、通常27,280円のところ9％ OFFの24,800円で販売されている。

