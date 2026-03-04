１分動画が、検索よりも早く“買う理由”を提示する―。スクロールの先にあるのは暇つぶしではなく、決済ボタンだった。２０２６年、日本人の購買行動は短尺動画を起点に再編されつつある。

合同会社ＲＡＳＡ ＪＡＰＡＮが有効回答６３１名を対象に２０２６年２月２０日に実施した調査によると、ＴｉｋＴｏｋをきっかけに「月２〜３回」購入する人は１６．０１％（１０１人）、「月１回」１５．０６％（９５人）、「週１回以上」１４．１０％（８９人）となり、月１回以上の購入経験者は合計４５％超に達した。

購入経験者４００人の行動を見ると、「検索エンジンで再検索」４４．７５％（１７９人）が最多で、「公式サイトやＥＣモールで確認」３９．５０％（１５８人）、「投稿を保存してリストにする」３３．２５％（１３３人）が続く。「その場で購入（または予約）」は１８．２５％（７３人）にとどまり、日本人の慎重な消費特性も浮かぶ。

購入ジャンルは「食品・飲料」３３．００％（１３２人）がトップ。「美容・コスメ」２９．７５％（１１９人）、「生活雑貨」２９．００％（１１６人）、「ファッション」２８．７５％（１１５人）と続いた。決め手は「１分以内で要点がまとまっている」４１．５０％（１６６人）だった。

１回あたりの支払額は「１，０００円以上〜３，０００円未満」４０．５０％（１６２人）が中心で、５，０００円未満が約８５％を占める。娯楽アプリは今、日常消費を動かす実質的な“買い物の窓口”へと進化している。