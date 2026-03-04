侍ジャパンの“新ポーズ”について、ＷＢＣ公式ＳＮＳで掲載された“回答”が、ネットで話題となっている。

日本時間４日、公式Ｘには３日の阪神戦で鈴木誠也外野手（カブス）が先制弾を放った際の動画と共に「ジョン・シナの象徴的な勝利のポーズがＷＢＣに登場」とのコメントが掲載された。

この試合で鈴木は初回２死、左翼席に特大の先制ソロを放つと北山亘基投手（日本ハム）が考えた改良版パフォーマンス「お茶たてポーズ」をチームで初めて披露。その後三塁ベースを回ったあたりで顔の前で開いた手を振るようなしぐさを見せた。鈴木を迎え入れた大谷翔平投手（ドジャース）も、同じようなしぐさをしていた。

このパフォーマンスについて試合後の取材で鈴木は「北山に聞いてください」とはぐらかし、質問された北山は「ノータッチです。僕は自分のお茶に関して必死だったんで」と困惑気味だったが、かつて米ＷＷＥで活躍していたプロレスラー、ジョン・シナが決めゼリフの「Ｙｏｕ Ｃａｎ’ｔ Ｓｅｅ Ｍｅ（見えっこない）」と共に繰り出していたポーズであったことが判明。ネットでは「鈴木誠也＆大谷翔平の“ジョン・シナ”ポーズ！」「やっぱりジョン・シナだったんだ」「おお！ジョン・シナかあ！！」「お茶ポーズより絶対良いじゃん！！」など好意的な反応が続々と届いた。