コロナ禍で一時持ち直した日本人の睡眠は、再び後退局面に入った。出社回帰や残業時間の増加が重なり、「眠れない国」の構図が色濃くなっている。働く１万人のデータが、その実態を数値で突きつけた。

株式会社ブレインスリープが全国４７都道府県の有職者１万人を対象に実施した２０２６年版「睡眠偏差値（Ｒ）」調査によると、平均睡眠時間は６時間４１分だった。前年の６時間５０分から９分短縮となり、調査開始以降で過去ワースト２位となった。ＯＥＣＤ加盟国平均の８時間２８分と比べても約１時間４７分も短く、国際的に見ても低水準が続く。

直近１か月で「疲れを感じた」と答えた人は約８割。睡眠の質が低い層ほど疲労を感じる割合が高く、疲労対策の最多回答は「睡眠をとる」だった。

一方、２０代は唯一平均７時間超を確保し、睡眠への投資意識も高い“睡眠優等生”。ただし平日と休日で２時間以上の差が出る“寝だめ型”傾向も目立つ。

日中パフォーマンスに最も影響する要因は「睡眠の量・質・規則性」の総合で３０．６％。単に長く眠るのではなく、７〜８時間を規則的に確保する層が最も高いスコアを示した。睡眠は個人の問題を超え、社会全体の生産性を左右する基盤となっている。