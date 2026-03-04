奈緒、“父親役”俳優とほのぼの2ショット「コチラの親子も素敵」「ノリさん嫉妬案件」
俳優の奈緒（31）が2日、俳優・光石研（64）のインスタグラムに登場。同日より放送開始されているサントリー『伊右衛門』の新CMにて、親子役で共演する2人の2ショットが披露された。
【写真】「ノリさん嫉妬案件」“父娘”ほのぼの2ショットが披露された奈緒＆光石研
新CMは、新たに父親役として光石が登場。共演歴のある2人の演技は終始息がぴったりで、言葉を交わさなくても伝わる視線や、さりげない仕草の一つ一つから、親子ならではの関係性が自然と浮かび上がる。近すぎず、どこか照れくささも残る距離感で、父と娘という関係をリアルに映し出す。
今回の投稿はスタッフが担当。「京都福寿園 伊右衛門の新CMに出演しております。是非、ご覧ください！今回は、奈緒さんと親子です」と紹介され、まだ枯れている木々をバックに笑顔でポーズを見せる2人の写真がアップされた。
ファンからは「コチラの親子も素敵おすなぁ〜」「後ろにノリさんを感じます…!!」「ノリさん嫉妬案件」「癒しの親子ですね」「福岡出身のお二人が京都の父娘という設定って…不思議ですね〜 素敵です」「昨日見ました、陽射しも笑顔も優しくて素敵なCM」などのコメントが寄せられている。
■CMストーリー
春の京都。柔らかな桜が舞う道を、父（光石）と娘（奈緒）が並んで歩く。「2人で、桜観るのとか」とつぶやく奈緒に、光石は「初めてかもなぁ」と答えるが、「初めてちゃうよ」と返されると、照れくさそうに「そうか？」とごまかす。
「父と、お茶した。」というコピーに続いて、桜の下のベンチで、お茶を飲みながら会話をする親子の姿が描かれる。「晴れてよかった」という奈緒に、「そやな」とうなずく光石。2人は並んで「伊右衛門」を手にし、温かなひとときを共有する。
【写真】「ノリさん嫉妬案件」“父娘”ほのぼの2ショットが披露された奈緒＆光石研
新CMは、新たに父親役として光石が登場。共演歴のある2人の演技は終始息がぴったりで、言葉を交わさなくても伝わる視線や、さりげない仕草の一つ一つから、親子ならではの関係性が自然と浮かび上がる。近すぎず、どこか照れくささも残る距離感で、父と娘という関係をリアルに映し出す。
ファンからは「コチラの親子も素敵おすなぁ〜」「後ろにノリさんを感じます…!!」「ノリさん嫉妬案件」「癒しの親子ですね」「福岡出身のお二人が京都の父娘という設定って…不思議ですね〜 素敵です」「昨日見ました、陽射しも笑顔も優しくて素敵なCM」などのコメントが寄せられている。
■CMストーリー
春の京都。柔らかな桜が舞う道を、父（光石）と娘（奈緒）が並んで歩く。「2人で、桜観るのとか」とつぶやく奈緒に、光石は「初めてかもなぁ」と答えるが、「初めてちゃうよ」と返されると、照れくさそうに「そうか？」とごまかす。
「父と、お茶した。」というコピーに続いて、桜の下のベンチで、お茶を飲みながら会話をする親子の姿が描かれる。「晴れてよかった」という奈緒に、「そやな」とうなずく光石。2人は並んで「伊右衛門」を手にし、温かなひとときを共有する。