北斗晶、留学へ出発した姪っ子の“お見送りショット”公開「身体に気をつけて、頑張れ!!」 夫・健介は手料理で激励
元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が4日、自身のブログを更新。姪っ子が留学先の韓国へ出発したことを明かし、“お見送りショット”を公開した。
【写真】「頑張れ!!」北斗晶＆佐々木健介と留学する姪っ子の“家族ショット”
北斗は「夢に向かって頑張れ!!」と題してブログをアップ。「3月と言えば卒業シーズン 受験の結果も出始めてるよね〜桜咲いた子も散ってしまった子もきっと、いや絶対 明るい未来が待ってるはずだから若い力で頑張ってね〜無理はせずにね!!」と受験生を気遣うメッセージをつづると、「そんな中 私の姪っ子ちゃんも夢をおって本日、海外留学に出発」と報告。夫で元プロレスラー・タレントの佐々木健介（59）、姪っ子らとの集合ショットを公開した。
食べ物を手にした姪っ子について、「手に紙コップを持ってるのは…【健パパのキムチちゃんこが食べたい】と少し前に言われたらしく… 食べさせてあげる時間がなかったからと 食べさせてあげたくて大急ぎでキムチちゃんこを作って送り出したパパ」と健介の気遣いで贈られたものだと説明し、「なんていい話なんだろう〜と…思いつつ、よくよく考えたら 姪っ子ちゃんはキムチの本場 韓国に語学留学するんだけどね〜」と姪っ子の留学先も明かした。
続けて「直ぐに会いに行けるし、頻繁に私も行くし 仕事でも nopa で韓国に行くし近いんだけどね〜分かっているけど そこに居た子が…居なくなってしまうのはやっぱり寂しいものです」と叔母としての心境をのぞかせつつ、「身体に気をつけて、頑張れ!!我が姪っ子ちゃん。朝からちょっとうるっとしてしまった、今日の早朝でした」と気持ちをつづり、エールを送った。
コメント欄には、「優しいパパ」「夢があるっていい事ですよね」「姪っ子さん頑張ってほしいですね」「とっても優しいお母様で、お婆様で、素敵な叔母様」などの声が寄せられている。
