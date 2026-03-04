日本野球機構（ＮＰＢ）と株式会社ＮＰＢエンタープライズ、日本プロ野球選手会は５日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に参加する日本代表「侍ジャパン」の監督、コーチ、選手らを誹謗中傷から守るため、誹謗中傷検出システムを共同導入すると４日、発表した。

ＷＢＣの侍ジャパン全試合が対象で、検出期間は対象試合の前後一定期間。対象者は侍ジャパンの監督、コーチ、選手などで、ＳＮＳ上の公開投稿をモニタリングし、誹謗中傷に該当する事案を検出する。検出キーワードにはＳＮＳ上で自然発生的に使用される造語・愛称・略称等も含め、多角的に分析するという。

誹謗中傷が検出された事案についてはＳＮＳ運営元への通報・削除要請・関係各所との情報共有、対象者本人と家族など関係者へのダイレクトメッセージ（ＤＭ）への対応、発信者情報の開示請求や刑事手続きに必要な証拠保全を実施し、迅速な支援を行う。また、誹謗中傷が対象者の家族に及んだ場合も同様に対応する。

今回の対策では英国に本社を置く「Ｓｉｇｎｉｆｙ Ｇｒｏｕｐ社」のＡＩを活用した誹謗中傷検出・通報支援サービス「Ｔｈｒｅａｔ Ｍａｔｒｉｘ」を使用。同システムは２０２２年サッカーＷ杯カタール大会、２３年ラグビーＷ杯フランス大会などの国際大会などでも導入実績があり、今回のＷＢＣでの導入理由の一つになったとした。