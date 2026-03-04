３日に放送されたＮＨＫドラマ「テミスの不確かな法廷」では、ラストに衝撃展開が待っており、主演の松山ケンイチもＸで「台本見た時も衝撃でした」とつぶやいた。

この日の「テミスの−」は、前橋一家殺人事件の再審請求について、裁判長の門倉（遠藤憲一）は職権主義を持ち出し、裁判所主導で新たな証拠を探すと決断。動き出す。一方で、事件に関係があるかもしれないと、匿名の封書が届けられ、その中には、明らかに前橋一家殺人事件とは関係がなさそうな別の事件の情報が入っていた。安堂（松山ケンイチ）はそれを調べ始めると、この事件と前橋一家殺人事件の意外な繋がりが発覚する。

検察官の古川（山崎樹範）は、前橋一家殺人事件の重要な証言が得られたと、当時裁判に関わった安堂の父・結城（小木茂光）に告げるが、結城は古川に「子どもが生まれるんだろう？賢明な選択をしなさい」とだけ伝え、部屋を出て行く。結城は前橋一家殺人事件で、犯人に自白を強要したのでは？との疑惑を持たれており、今回の再審請求に警戒を募らせている。

この結城が、安堂の担当医である山路（和久井映見）に、「話したいことがある」とし、会う約束を取り付けたが、当日、結城は何者かによって殺されてしまう…。

結城は最高検察庁のナンバー３という地位にあり、その人間が殺されるというまさかの展開。検察が「不見当」としている事件の重要証拠を隠している人物と、結城を殺した人物は同一なのか？匿名の情報を寄せたのは一体誰なのか？いよいよ次週は最終回となる。

主演の松山はＸで実況投稿。結城が殺されてしまった場面では「衝撃。ただただ衝撃」と投稿。放送後は「続きが気になりますね。というか衝撃！台本見た時も衝撃でした」とつぶやいていた。

ネットでも「現職の次長検事が殺害されるとかマジか」「お父さんがホテルで話したいという展開からのこれは、なかなか…次回最終回どうなっちゃうんだ」「結城さん、ウソでしょ？」「なんてこった」など、松山同様、衝撃を受けたとする声が数多く上がっていた。