鬼越トマホーク、殴り合いのケンカになった過去　「これをやったら解散確定」な芸人の“危険行動”を解説

2月27日（金）の『しくじり先生 俺みたいになるな!!』では、鬼越トマホーク（良ちゃん、金ちゃん）による持ち込み企画「将来有望な若手が解散しないための授業」前半戦を放送。

2人がコンビ解散の危険信号について解説した。

今回、鬼越トマホークが提起したのは、「将来有望な若手芸人が解散しまくっている」というお笑い界の大問題。2人によると、賞レースで決勝に進出したり、NSC（吉本総合芸能学院）を首席で卒業したりといった有望な若手コンビがこぞって解散しているというのだ。

その大きな理由として、鬼越トマホークは「売れている“和牛”が解散したことで、解散のハードルが下がってしまった」と分析。良ちゃんは「いわゆる“和牛ショック”です。これは金融界におけるリーマンショック並みの（衝撃）」と解説した。

実は、鬼越トマホーク自身も、NSCを首席で卒業したあと一度解散、2年後に再結成したという経緯を持っているとのこと。

そこで今回は、相次ぐ解散を防ぐため、「これをやったらコンビ解散確定！危険行動全集」と題して、若手芸人たちの危険な行動をどんどん挙げていった。

◆これをやったら“解散確定”!?

《ネタを書いているほうが相方に「こいつネタ作ってないんですよ」と言って目先の笑いを取りだしたら解散確定》や、《芸人がたくさん出るライブでボケたときに自分の相方じゃない人にツッコまれたら解散確定》という危険行動が挙げられていくなか、鬼越トマホークが自身の過去を語る場面も。

2人は《先輩の草野球チームに精を出し、クリーンナップを打ちだしたら解散確定》という危険行動を発表するも、「これは我々がそうだったんですけど…」と自分たちのことだと吐露する。

かつて、先輩芸人・トータルテンボスの野球チームに所属していた金ちゃん。そこでホームラン王を獲得するほど活躍していたところ、「（コンビもうまくいっていないのに）何に精を出しているんだ！」と良ちゃんが激怒し、殴り合いのけんかに発展して解散の危機となった過去を打ち明け、一同を驚かせていた。