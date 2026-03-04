Minecraftの次期ゲームドロップの正式名称がTiny Takeover（タイニーテイクオーバー）に決定し、近日公開することを発表した。

【画像あり】かわいすぎるアップデート後の動物たち（画像多数）

今回のアップデートでは、赤ちゃんのモブについて変更、追加が行われる。また子供のモブに対して有効なアイテムや機能も追加される。

従来のMinecraftでは、動物などの赤ちゃんのモブは大人の姿を小さく調整したモデルが使用されていた。今回のアップデートによって赤ちゃん専用のモデル、テクスチャに更新されることになる。

サウンド面でも変更が加えられ、子ブタ、子オオカミ、子ネコ、ヒヨコにカスタムサウンドが実装される。さらに、ブタ、ウシ、ネコ、ニワトリには鳴き声のバリエーションが追加される形だ。

対象となるモブは飼育できるニワトリからロバ、カメのような水棲の生き物、リージョンごとに棲む生き物などが多く含まれている。中でもニワトリは今回のアップデートで子供がヒヨコの姿となる。

ゾンビやピグリンなどの敵対モブや村人も対象だ。村人などのバリエーションが多くあるモブにも個性が反映されるようになる。

新アイテムとしては金のタンポポが追加される。赤ちゃんモブに金のタンポポを与えると、成長せずに赤ちゃんの姿を維持できる。再度金のタンポポを与えれば、大人に成長させることも可能だ。

名札もクラフト可能なアイテムとなり入手しやすくなる。赤ちゃんのモブに名前をつけやすくなるなど、使用へのハードルが下がるようになる変更だ。

またBedrock版のクリエイティブモードにおいて、Java版と同様に大人のモブに対してスポーンエッグを使用するだけで赤ちゃんを出せるように変更される。

アップデートでは、他にも音符ブロックの新しい楽器としてトランペットも追加される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）