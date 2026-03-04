現代と江戸を往還する二重構造の音楽劇『UME -今昔不届者歌劇-』観劇レビュー
『UME -今昔不届者歌劇-』
現代と江戸を往還する二重構造の音楽劇
『UME -今昔不届者歌劇-』観劇レビュー
『UME -今昔不届者歌劇-』は、音楽と演劇を融合させたオリジナル舞台作品。
現代の復讐劇と、江戸時代・徳川吉宗をめぐる物語を並行して描く二重構造が特徴です。
物語の中心となるのは、妻を轢き逃げ事件で失った男・梅本。
保険金受取人の書き換えという不可解な事実から保険金詐欺の疑惑が浮かび上がり、真相を追う中で彼は“謎の保険屋”から「復讐のシナリオ」を手渡される。
そのシナリオには徳川吉宗の半生が記されており、江戸時代を舞台にした物語が並行して描かれています。
現代と江戸という二つの時代が交錯しながら進行する構成は、単なる時代劇やサスペンスにとどまらない独自性を生み出していました。
『UME -今昔不届者歌劇-』
二重構造が生み出す物語の緊張感
本作の最大の特徴は、現代劇と歴史劇を並行させる構造にあります。
現代パートでは、保険金詐欺を巡る疑念や裏社会的な空気が描かれ、緊張感のある都市劇として展開。
一方、吉宗を軸にした江戸パートでは、将軍家を巡る権力闘争や虚実入り混じる歴史観が提示されています。
二つの物語は単に交互に描かれるだけでなく、テーマとしても呼応しており、
「復讐」「欲望」「権力」「人間の業」といった要素が時代を越えて重なり合い、観客に解釈の余地を与える構造となっていました。
さらに物語が進行するにつれて印象的なのは、登場人物たちの精神性が徐々に変容していく点です。
当初は理性や立場を保っていた人物たちが、欲望や執着に絡め取られるように均衡を崩していきます。
その変化は単なる“狂気”の表現にとどまらず、緻密に積み重ねられた感情の帰結として描かれています。
そして、全ての人物が少しずつ歪みを帯びていく過程そのものが、本作に独特の美しさと不穏さをもたらしていました。
『UME -今昔不届者歌劇-』
音楽劇としての完成度
タイトルに“歌劇”とある通り、本作は音楽要素の比重がかなり高い作品です。
楽曲は物語の感情の起伏と連動する形で配置され、単なる挿入歌ではなく、舞台の進行を支える役割を担っており、
歌唱シーンでは、人物の内面や葛藤が言葉と旋律によって強調され、芝居と音楽が相互補完する構成となっていました。
その完成度を支えているのが、キャスト陣の確かな表現力です。
主要キャストはもちろんのこと、アンサンブルを含めた全体の歌唱力と身体表現の水準が高く、舞台全体の密度を押し上げていました。
特に印象的なのは、物語の前景に立たない場面でも空気を緩めないアンサンブルの存在です。
群舞や歌唱部分では動きや呼吸が緻密に揃えられ、場面の緊張感や重厚感を下支えしており、いわば“縁の下の力持ち”として機能しながら舞台全体の質を確実に底上げしていました。
『UME -今昔不届者歌劇-』
キャストの表現とアンサンブル
主演を務める松岡充さんは、物語を牽引する存在として舞台の中心に立ち、歌唱と演技の両面で人物像を構築していました。
特筆すべきは、楽曲ごとに変化する歌声の表情です。
内面を吐露するような繊細な場面では抑制を効かせ、感情が噴出する場面では力強く響かせる。
そのコントロールの幅は確かで、復讐心と葛藤を抱える男の揺らぎを立体的に浮かび上がらせていました。
共演陣も、それぞれの役割を明確に担いながら物語に厚みを加えています。
なかでも阪本奨悟さんは、キャバクラのボーイとして見せる軽やかで明るい佇まいから、梅本への復讐心を帯びた人物へと変化していく過程を丁寧に表現。
前半と後半で印象が大きく変わる役どころを、段階的な感情の積み重ねによって説得力のあるものにしていました。
現代劇と歴史劇を行き来する構成の中で、キャスト陣は場面ごとの人物関係や立場の変化を的確に演じ分け、群像劇としてのバランスを保っており、
アンサンブルの動きにも統一感があり、個々の技量と全体の調和が両立した舞台に仕上がっていました。
『UME -今昔不届者歌劇-』
舞台全体の印象
『UME -今昔不届者歌劇-』は、従来の舞台作品とは一線を画する構成を持つ音楽劇として仕上がっていました。
現代の復讐劇と江戸時代の歴史が並行して展開し、音楽や舞台演出がその融合を支えることで、観客は時間軸を越えた物語体験へと導かれていきます。
松岡充さんを中心としたキャスト陣の表現力、そして音楽と演出の有機的な結びつきは、単純な時代劇やサスペンスとは異なる音楽劇としての厚みを作品にもたらしており、
スリラーとしての緊迫感と人間ドラマの深度が両立し、観劇後も余韻が持続する構成となっていました。
物語自体は決して平易とは言えません。
しかし、その複雑さを破綻なく成立させ、美しさすら感じさせる完成度にまで引き上げていたのは舞台に立つすべてのキャスト、そして作品を支えるスタッフ陣の
総合力の高さによるものでしょう。
個々の技量と全体の調和、その双方が高水準で保たれていたからこそ、本作は強い印象を残す舞台として結実していました。
そして何より、歪みを孕んだ物語が、最後まで美しさを失わなかった点こそが、本作の最大の魅力なののではないでしょうか。
『UME -今昔不届者歌劇-』
STORY
轢き逃げ事件で殺された妻が残した生命保険。
しかし、受取人は書き換えられており、男は保険金詐欺を疑ってキャバクラに潜入する。
謎の保険屋によって手渡された「復讐のシナリオ」には、徳川幕府八代将軍、徳川吉宗の半生が描かれていた。
名君と呼ばれる吉宗には黒い噂が付き纏う。
地方藩主の四男だった吉宗だが、将軍候補が次々と謎の死を遂げ、将軍に登り詰めたのだ。
青梅のごとき月が輝く夜、吉宗に魂を売った男の復讐劇が始まる。
徳川吉宗の虚像と、保険金詐欺事件の実像が交錯する、傑作スリラーが音楽劇となって甦る。
詳細は公式サイトで。
https://shika564.com/ume/
（文：河内友美）
『Vol.M「UME -今昔不届者歌劇-」』
【脚本・演出】丸尾丸一郎（劇団鹿殺し）
【振付】辻本知彦
「infinit0」シリーズ：さいのすけ
【出演】
梅本／新之助（吉宗）：松岡充 角田／左太夫街：裏ぴんく
秋広／宗春：阪本奨悟 タン君／忠相：雷太 マリア／真宮理子：Beverly
次雄／頼職：大平峻也 影山／吉通：山田ジェームス武
聖子／輔子：藍染カレン 星／家宣：橘輝 一雄／綱教：仲田博喜
天地／光貞：丸尾丸一郎
2026年2⽉15⽇(日)～2⽉23⽇(月祝) サンシャイン劇場
2026年2⽉27⽇(金)～3⽉1⽇(日) クールジャパンパーク大阪TTホール
2026年3⽉7⽇(土) 紀南⽂化会館 ⼤ホール
