お風呂やキャンプで大活躍！ IPX7防水で最大24時間再生のBluetoothスピーカー「400-SP125」
サンワサプライは、直販サイト「サンワダイレクト」でIPX7防水と最大24時間再生に対応したポータブルBluetoothスピーカー「400-SP125」シリーズを発売している。カラーはスモーキーブルー、ダークグレー、ゴールドの3色。価格は3980円。日常使いからアウトドアまで幅広く活躍する機能を備えた、コストパフォーマンスの高いモデルとなっている。
400-SP125は、IPX7の高い防水性能を備えており、家で浴室やキッチン、屋外でキャンプなど、水がかかる環境でも安心して使用できる。
ストラップ付きでフックやテント内に吊り下げて使うこともでき、突然の雨でも故障の心配をせずに音楽が楽しめる。
45mmフルレンジスピーカーを搭載し、最大6Wの出力で厚みのある低音を実現。
手のひらサイズのコンパクトボディーながら、クリアな中高音も兼ね備え、音楽や動画視聴、ラジオの再生など、幅広く使える。
20％音量時には最大24時間の連続再生が可能。キャンプや作業BGMなど、長時間の使用でも充電切れの心配がない。
USB Type-Cによって約2時間で充電でき、日常的にも使いやすい。
Bluetooth 6.0に対応していることから、通信距離は約10m。スマートフォン（スマホ）、タブレット端末との接続が安定しているため、屋内外問わずにストレスなく使用できる。A2DP、AVRCP、HFPをサポートし、内蔵マイクでのハンズフリー通話にも対応する。
最大128GBのmicroSDカードに対応し、スマホがなくてもスピーカー単体で音楽再生が可能。持ち運びやすい軽量設計で、アウトドアファッションにもなじむデザインに仕上げている。
「お風呂スピーカー」の初心者からアウトドアの愛好家まで幅広くおすすめできる400-SP125は、今年のレジャーや自宅リラックスタイムのお供に、1台持っておいて損はない製品だ。
