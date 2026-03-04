『JAPAN JAM 2026』タイムテーブル発表！チケット第4次抽選先行受付もスタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

5月2日・3日・4日・5日に、千葉市蘇我スポーツ公園にて開催される『JAPAN JAM 2026』のタイムテーブルが発表となった。

■究極の快適フェス、JAPAN JAM

『JAPAN JAM』は『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』『COUNTDOWN JAPAN』を手掛けるロッキング・オン・ジャパンがGWに開催する音楽フェス。2025年開催時は4日間で合計15万人以上を動員した。

タイムテーブル発表に合わせて、チケット第4次抽選先行受付もスタート。詳細は公式サイトをチェックしよう。

究極の快適フェス、JAPAN JAMに注目だ。

■イベント情報

『JAPAN JAM 2026』

05/02（土）千葉・千葉市蘇我スポーツ公園

05/03（日・祝）千葉・千葉市蘇我スポーツ公園

05/04（月・祝）千葉・千葉市蘇我スポーツ公園

05/05（火・祝）千葉・千葉市蘇我スポーツ公園

