『JAPAN JAM 2026』タイムテーブル発表！チケット第4次抽選先行受付もスタート
5月2日・3日・4日・5日に、千葉市蘇我スポーツ公園にて開催される『JAPAN JAM 2026』のタイムテーブルが発表となった。
■究極の快適フェス、JAPAN JAM
『JAPAN JAM』は『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』『COUNTDOWN JAPAN』を手掛けるロッキング・オン・ジャパンがGWに開催する音楽フェス。2025年開催時は4日間で合計15万人以上を動員した。
タイムテーブル発表に合わせて、チケット第4次抽選先行受付もスタート。詳細は公式サイトをチェックしよう。
究極の快適フェス、JAPAN JAMに注目だ。
■イベント情報
『JAPAN JAM 2026』
05/02（土）千葉・千葉市蘇我スポーツ公園
05/03（日・祝）千葉・千葉市蘇我スポーツ公園
05/04（月・祝）千葉・千葉市蘇我スポーツ公園
05/05（火・祝）千葉・千葉市蘇我スポーツ公園
■関連リンク
チケットの詳細はこちら
https://japanjam.jp/2026/ticket
『JAPAN JAM 2026』公式サイト
https://japanjam.jp