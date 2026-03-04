木梨憲武が自身のInstagramを更新し、北野武と所ジョージとの3ショットを公開した。

【写真】音楽プロジェクトを始動させた北野武＆所ジョージ＆木梨憲武の3ショット

■木梨憲武「たけしさんと所さん！の音楽がまもなく動き始めます！」

木梨は「超極太ライン たけしさんと所さん！の音楽がまもなく動き始めます！ものすごい曲ができました！！」と興奮冷めやらぬ言葉と共に、新たな音楽プロジェクトがスタートしたことを発表した。続けて「ボーカルは、北野武さんか、ビートたけしさんか、松鶴家たけしさんです。お問い合わせはまだしないでください・・・音楽業界ザワザワ！！」とコメント。さらに「BEETさんにご祝儀いただきました！」と綴り、この壮大なプロジェクトの幕開けを彩るエピソードを披露した。

公開された写真は、画面いっぱいに広がるレジェンドたちの屈託のない笑顔だ。中央には、穏やかな微笑みを浮かべる北野武、左端には口を大きく開けて笑う所ジョージ、そして右端で歓喜の表情をあらわにする木梨憲武の姿が収められている。

SNSには「すごい3ショット」「この御三方が本当に揃うなんて大ニュースです」「世界がザワついてます」と歓喜の声が続々と集まっている。

■小室哲哉に小林幸子、動き出した“極太ライン”

木梨が「極太ライン」と銘打って展開するこのプロジェクトは、北野＆所との3ショットだけではない。

別の投稿では「小室さんと所さん！！小室さんと所さんの音楽がまもなくコラボります！！素晴らしい曲ができる予定なので、曲ができ次第、ボーカルオーディションをスタートします！詳しくは大分・ジゴロックフェスで！！お問い合わせは、日企の河野社長か、細川事務所の藤井社長まで・・音楽業界ザワザワ！！」とコメント。小室哲哉と所がイスに座って並び、その後ろで木梨がふたりを指差している3ショット（1枚目）を公開した。

SNSでは「最高の仲間」「メンツが豪華すぎ」といった声が寄せられている。

また、別の投稿では「小林さんと木梨さん！所さんのねずみ方面のヤバい曲をボーカル・小林さんが歌い上げます！まもなく配信スタート！！ちゅーちゅー！お知らせはYVSレコード福浦社長まで！」と綴り、鮮やかな赤いドレス姿の小林幸子と和装にハット姿の木梨の2ショット（1枚目）を公開。

他に、ボーダーシャツにデニム、赤いトレーナーを肩にかけた小林を、Tシャツ姿の木梨と所が挟んだ、カジュアルな雰囲気の3ショット（2枚目）も公開。

この投稿にも「極太ラインが豪華すぎる」「のりさん、GOOD JOBです！」と様々なコメントが集まっている。