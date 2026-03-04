【ライブレポート】BE:FIRST初のアコースティックライブで観客を魅了！MTVでノーカット放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTが、自身初となるアコースティックライブ『MTV Unplugged: BE:FIRST』を3月3日にぴあアリーナMMにて開催した。

■「これが僕たちも音楽で生きているという証拠です」（BE:FIRST・RYUHEI）

エリック・クラプトン、ニルヴァーナ、オアシス、BTSら世界中のトップアーティストが出演し、独創的で個性溢れるアコースティックライブの源流としてその歴史を刻んできた『MTV Unplugged』。日本制作においてもこれまでに、宇多田ヒカル、平井堅、幾田りら、SixTONESらが出演してきた伝統的なステージだ。

『MTV Unplugged』の落ち着いた世界観に合わせたシックな衣装で登場した6人。観客の温かくも熱狂的な拍手に包まれながらステージに姿を現し、揃って椅子に腰かけると、会場は一瞬にして特別な空気に包まれる。

アコースティックならではの緊張感漂うステージの幕開けを飾ったのは「I Want You Back」。イントロで「MTV！」と観客を煽ると客席のボルテージが一気に上がり、ホーンセクションとストリングス、ボーカルが生み出すアンサンブルが、観客を一気に『MTV Unplugged』の世界へと引き込んでいく。「GRIT」では、アップテンポのなかでSOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、LEOの6人の歌声とコーラスワークが丁寧に重なり合い、グループとしての一体感を見せる。

MCでは、RYUHEIが「『MTV Unplugged』は歴史的な番組で昔から観ていました。僕たちもめちゃめちゃ気合い入ってるんで、皆さんも気合いを入れて楽しんでいってください！」とコメント。温かな拍手に包まれるなかで演奏は落ち着いた雰囲気にシフトし、ピアノの繊細な旋律やアコースティックギターの音色がフィーチャーされ、優しく観客を包み込む。メンバーはメリハリを効かせたコーラスワークを見せ、言葉一つひとつを大切に届けるように歌い上げる。

その後は、情熱的かつドラマチックなボーカルの掛け合わせで、軽やかさと高揚感を纏ったパフォーマンスを次々に展開。手拍子や自然な身体の揺れが生まれ、観客とステージが心地よい一体感で繋がり、照明演出も相まって、ステージはより濃密な表情を帯びていく。

中盤では「Guilty」をはじめとしたナンバーを通して、メンバーそれぞれの歌声が際立ちながらも、ストリングスの音色がコーラスやバンドアンサンブルを牽引。『MTV Unplugged』ならではの心地よい緊張感と熱気が会場全体を満たす。

後半に入ると、楽曲に込められたメッセージを通じて、観客に語りかけるような贅沢なステージングが展開。アコースティックという形だからこそ浮かび上がる歌詞の力と、6人のまっすぐな想いがぴあアリーナMMに響きわたった。

いよいよ終盤に向けて披露されたのは、『THE FIRST TAKE』のアレンジによる「Bye-Good-Bye」。バンド編成ならではの重厚なサウンドとともに、楽しさと解放感溢れるパフォーマンスで、会場は大きな拍手に包み込まれた。

鳴りやまない拍手のなか、RYUHEIが「みんなの日常一つひとつが音楽で繋がっているように、これが僕たちも音楽で生きているという証拠です」と観客に語りかけたあと、演奏されたラストナンバーは「夢中」。メンバー全員が、楽曲のメッセージを観客一人ひとりに届けるように情熱的に歌い上げた。

『MTV Unplugged』ならではの温かな空気に包まれながら、観客から送られる大きな拍手に6人は手を振って応え、本公演ならではの特別な一夜を締め括った。

なお、MTVでは『MTV Unplugged: BE:FIRST』の模様を、4月26日19時より全曲ノーカットで放送。さらに関連番組として、『MTV Unplugged』の舞台裏に密着したメイキング番組や、MV特集、ライブ特集など、BE:FIRSTを3ヵ月にわたって大特集する。

■セットリスト

1.I Want You Back

2.Boom Boom Back

3.GRIT

4.Softly

5.Sapphire

6.Grow Up

7.Moment

8.SOS

9.Salvia

10.Milli-Billi

11.Betrayal Game

12.Guilty

13.Grateful Pain

14.空

15.Blissful

16.街灯

17.Bye-Good-Bye - From THE FIRST TAKE

18.夢中

■番組情報

MTV『MTV Unplugged: BE:FIRST』

04/26（日）19:00～

【関連番組】

MTV『BE:FIRST MUSIC VIDEO HISTORY』

03/29（日）19:00～20:30

MTV『Making of MTV Unplugged: BE:FIRST Vol.1』

03/29（日）20:30～21:00

MTV『BE:FIRST Live from MTV』

05/10（日）19:00～20:00

MTV『Making of MTV Unplugged: BE:FIRST Vol.2』

05/10（日）20:00～20:30

PHOTO BY 田中聖太郎写真事務所

