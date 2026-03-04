植木組 <1867> [東証Ｓ] が3月4日後場(15:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の25.2億円→31.5億円(前期は29.5億円)に25.0％上方修正し、一転して6.8％増益を見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の10.1億円→16.4億円(前年同期は20.4億円)に61.9％増額し、減益率が50.2％減→19.4％減に縮小する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の90円→100円(前期は90円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社グループの核となる建設事業において、前期から繰り越した大型工事の進捗が想定を上回ったことにより、売上高は予想を上回る見込みです。利益面につきましても、売上高の増加に伴い各利益が予想を上回る見込みです。※本資料の業績予想等は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しており、実際の業績等は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。



当社は株主の皆様に対する配当政策を重要な経営課題の一つと位置づけ、企業基盤の強化と将来的な事業展開、連結業績等を勘案しながら、配当性向を意識しつつ利益配分を行うことを基本方針としております。2026年3月期の期末配当については、通期業績予想の上方修正を踏まえ、前回予想の1株当たり90円から、10円増配の1株当たり100円とさせていただくことといたします。なお、当社は会社法第459条第1項に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めており、本件につきましては2026年4月開催予定の取締役会決議を経て正式に決定いたします。

