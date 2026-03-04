4日15時現在の日経平均株価は前日比2172.78円（-3.86％）安の5万4106.27円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は122、値下がりは1449、変わらずは18と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均マイナス寄与度は403.78円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が218.2円、東エレク <8035>が211.58円、ファナック <6954>が70.7円、フジクラ <5803>が64.68円と続いている。



プラス寄与度トップはベイカレント <6532>で、日経平均を8.69円押し上げている。次いでソニーＧ <6758>が5.52円、任天堂 <7974>が4.68円、バンナムＨＤ <7832>が3.71円、トレンド <4704>が3.44円と続く。



業種別では33業種すべてが値下がり。下落率1位は石油・石炭で、以下、非鉄金属、ガラス・土石、卸売、銀行、機械と並ぶ。



※15時0分3秒時点



