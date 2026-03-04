歌舞伎俳優の片岡 愛之助さんらが出演する歌舞伎舞踊の特別公演が、この夏、長崎市のスタジアムシティに帰ってきます。

去年7月、長崎市のハピネスアリーナで県内初開催となった「歌舞伎舞踊特別公演」。

伝統と最新の設備が融合した舞台に、世代を超えて多くの観客が集まりました。

長崎スタジアムシティは4日、2回目となる特別公演をことし8月に開催すると発表しました。

（片岡 愛之助さん）

「劇場で見る歌舞伎とはスケールが違う。長崎の良さを知ってもらい全国、世界へ発信してもらいたい」

特別公演には、片岡愛之助さん、中村種之助さんら4人が出演。

より躍動感あふれる演目を取り入れ、アリーナならではの圧倒的な没入感が楽しめるということです。

「news every.をご覧の皆さん。長崎スタジアムシティで特別な歌舞伎公演を見に来てください。お待ちしております」

片岡 愛之助さんらが出演する長崎スタジアムシティアリーナ歌舞伎舞踊 特別公演は、8月7日から3日間にわたり開催。

3月20日からスタジアムシティの公式アプリなどでチケットが販売されるということです。