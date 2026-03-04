女優の黒柳徹子（92）が、4日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。ゲスト出演した音楽グループ「ザ・ワイルドワンズ」に改めて驚く場面があった。

同番組には、オリジナルメンバーの鳥塚しげき、島英二、植田芳暁と、2015年に亡くなったリーダー・加瀬邦彦さんに代わって加入した、加瀬さんの次男・加瀬友貴が登場した。今年結成60周年を迎え、友貴以外は全員78歳という同グループを、黒柳は「日本最高齢バンド」と紹介した。

先日放送50周年を迎えた自身の番組について、「徹子の部屋も長いと思いましたけど」と触れると、植田は「50周年、ホントにおめでとうございます」と改めて祝福。「日本のテレビ文化のまんまの歴史だから、凄いこと」と感心した。

しかし現在でも月2回のライブ活動を行い、60周年を記念した全国ツアーも予定している同グループについて、黒柳は「でもあなた方は音楽をやって、楽器を持って歩いて大変ですよね。私はここに来ればいいだけ。楽器を持って動きまわるのとは違うもんね」と謙そんした。

これに鳥塚は「普段ライブがない時は、普通の老人として暮らしてると思う」とユーモアを交えながら、「仕事場に行って、楽器を持って、ちょっと音を出したら昔に戻ります」とも。

そして番組では、ライブ前に発生練習をするオフショットを公開。植田は「どうしてもどんどん筋力が落ちちゃうから、必死に必ずやります」と明かしたが、ライブ映像を見た黒柳は「プロンプなしでやるってことは、歌詞を全部覚えてる」と驚いた。

鳥塚は「結構マネジャーが厳しくて」と苦笑い。「歌詞カードを見てると、どうしても目線が下がっちゃう」と指摘されることを打ち明けたが、黒柳は「凄いね、78歳でしょ？」とメンバーの年齢に触れた。

続けてスタジオのスタッフを見渡しながら「みんな、78歳のおじいさんはうちにいるでしょ？」と呼びかけた。「ビックリしない？こうやってね、こんな晴れ姿でね、人の前に出て今でも歌ってらっしゃるんですよ。演奏もして」と感動していた。