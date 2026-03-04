◇NBA レイカーズ110ー101ペリカンズ（2026年3月3日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（28）が3日（日本時間4日）に本拠地ペリカンズ戦で途中出場。4本のシュートを放つが全て失敗。フリースロー2本の2得点に終わった。チームは大量のターンオーバーを犯しながらも、最終Qに22ー4のランで相手を突き放して3連勝を飾った。

前回の試合となった1日（同2日）に本拠地キングス戦では3戦ぶりに復帰。途中出場で得意の3Pシュートを2本決めるなど8得点をマーク。チーム大勝で2連勝を飾った。試合後には「自分たちはある程度の工夫が必要だし、集中しなければならない」とレギュラーシーズン最終盤に向けて気合いを入れ直した。

この日もベンチスタート。第1Q残り6分46秒からコートに立ったが、無得点に終わりこのクオーター終了のタイミングでベンチに下がった。第2Qは残り7分7秒から途中出場したが、残り1分58秒でベンチに下がって前半は無得点に終わった。

第3Qは残り6分42秒から出場。残り1分43秒でに左ウイング付近からドライブインし、相手の反則を誘ってフリースローを2本決めて初得点。第1Q同様にクオーターが終わるタイミングでベンチに下がった。最終Qは出場機会がなかった。

八村は18分37秒出場で2得点2リバウンド。放ったシュートは全て3Pシュートだった。4本試投も全て失敗に終わった。

チームは前半54―51とリードして折り返した。後半に入るとターンオーバーを多発。試合を通して21ターンオーバーを犯した。それでもエースであるルカ・ドンチッチとレブロン・ジェームズが躍動した。ドンチッチはチーム最多27得点10リバウンド7アシストのダブルダブル、レブロンは21得点7リバウンド7アシストを記録してチームを勝利に導いて3連勝を飾った。

次戦は5日（同6日）にナゲッツと対戦する。