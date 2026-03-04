高額献金が批判されてきた世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に対し東京高裁が命じたのは、「解散」だった。

高裁決定によって教団は宗教法人格を失い、清算手続きに移行する。

「決定を聞いて一安心した。解散は当然だ」

教団の信者だった母親（故人）が金融資産を解約したり、土地を売却したりして１億円超を献金した７０歳代の女性は取材に、そう話した。

一方、４日午前１１時頃に決定文を受け取った教団の福本修也・顧問弁護士（６２）は、東京・霞が関の高裁前で報道陣の取材に応じ、「信じられない。こんなことがあっていいのか」と語気を強めた。その上で「（最高裁に）特別抗告をしていく形になるだろう」などと述べた。

教団を巡る解散命令のきっかけとなったのは、２０２２年７月に安倍晋三・元首相が銃撃されて死亡した事件だった。逮捕された山上徹也被告（４５）は調べに「母親が入信して多額の献金をしていた教団に恨みがあった」と供述した。

今年１月、奈良地裁は被告に無期懲役の判決を言い渡し、弁護人は判決を不服として大阪高裁に控訴している。

事件後は、山上被告と同様の立場に置かれた「宗教２世」の被害が社会問題となり、教団に対する損害賠償を求める提訴が相次いだ。選挙応援などを通じた自民党議員との接点も次々と判明し、政治不信の高まりも招いた。