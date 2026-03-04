¡Ú À¾Ìî¼·À¥ ¡Û¡¡¶¦±é¤ÎËÜ¶¿ÁÕÂ¿¤¬Àä»¿¡¡¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ÁÇÅ¨¡×¡¡SNS¤Ç¿È¤Ë³Ð¤¨¤Ê¤¯±ê¾å¤¹¤ëÌò¤ËÄ©Àï
À¾Ìî¼·À¥¤µ¤ó¡¢ËÜ¶¿ÁÕÂ¿¤µ¤ó¤¬¡¢¡ØGEMNIBUS vol.2¡Ù´°À®Êó¹ð²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìÊõ¤¬Å¸³«¤¹¤ëºÍÇ½»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØGEMNIBUS¡Ù¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¿·±Ô´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÃ»ÊÔºîÉÊ¤ò£±ËÜ¤Î±Ç²è¤È¤·¤ÆÊÔ¤ß¾å¤²¤ë¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹´ë²è¡£2024Ç¯¤Ë·à¾ì¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè1ÃÆºîÉÊ¤Ï¡¢2½µ´Ö¸ÂÄê¸ø³«¤Ê¤¬¤é¡¢ËþÀÊ¤¬Â³½Ð¡£µÞî±¾å±Ç´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤ä¡¢£Ó£Æ¡¢¥Û¥é¡¼¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¢¥¢¥Ë¥á¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¤¿6¿Í¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë·æºîÁª¤Ç£³·î£¶Æü¤«¤é£±£²Æü¤Þ¤Ç¤Î°ì½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂç¤¤¯»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¿¤Á¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¥´¡¼¥¹¥È¡Ù¤Ç¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤¿À¾Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢SNS¾å¤Ç¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤²ÐºÒ»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í°·¤¤¤ò¤µ¤ì¤ë¡ÖËãÍý¡×Ìò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
À¾Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢à°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç±ê¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¶±ê¾å¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾Ç¤Ã¤Á¤ã¤¦¡¢ÊÛ²ò¤·¤Ê¤¤ã¤ß¤¿¤¤¤Ê¤½¤ó¤Ê¾×Æ°¤Ë¤«¤é¤ì¤Æ¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯º£²ó¤ÏÈï³²¼Ô¤ÎÌò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÌÜ¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¡Ä°ã¤¦¤Î¤Ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦(»×¤¤¤È)¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÍÉ¤é¤®¤Ê¤¬¤é¹ÔÆ°¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Ìò¤Ç¤·¤¿á¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦±é¤·¤¿ËÜ¶¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¾Ìî¤µ¤ó¤Î»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢àËãÍý(À¾Ìî¤µ¤ó¤ÎÌò)¤È¤¤¤¦½÷À¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë±ê¾å¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£À¾Ìî¼·À¥¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤É¤óÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤É¤ó¤É¤ó²Ä°¥ÁÛ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤èá¤ÈÏÃ¤·¡¢àÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë»Ñ¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤¡¤È¡¢´ðËÜÄÉ¤¤¹þ¤àÂ¦¤ÎÌò¤¬Â¿¤¤ËÜ¶¿ÁÕÂ¿¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ÏÌò¼Ô¤È¤·¤ÆÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Çµï¤Ç¤·¤¿á¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â±éµ»¤ò¾Î»¿¡£À¾Ìî¤µ¤ó¤Ïà¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹á¤È¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¿¹¼·ºÚ¤µ¤ó¡¢¹õÀîÁÛÌð¤µ¤ó¡¢¹õÅç·ëºÚ¤µ¤ó¡¢µÈÅÄÈþ·î´î¤µ¤ó¡¢¹áÄÇÍ³±§¤µ¤ó¡¢À¾³À¾¢¤µ¤ó¡¢»³粼Å·(Ý¯ºä46)¤µ¤ó¡¢ÁýÅÄºÌÍè´ÆÆÄ¡¢ÂçÀî¸Þ·î´ÆÆÄ¡¢Â¼¾å¥ê»Ò´ÆÆÄ¡¢À¾»³¾µ®´ÆÆÄ¡¢´Ø½ÙÂÀ´ÆÆÄ¡¢¡¢ÅÚ³¤ÌÀÆü¹á´ÆÆÄ¡¢³üÌÚÂöÌé¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
