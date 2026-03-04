「長崎の鐘」の著者で、被爆医師の永井隆博士（１９０８〜５１年）が、日中戦争従軍中の手術の様子を描いた色紙が靖国神社（東京）に奉納されていた。

今年で没後７５年。博士の従軍中の書画で現存するものは珍しく、関係者は「過酷な戦場で命と向き合った永井を知る上で貴重な資料」としている。（坂口祐治）

靖国神社によると、色紙は縦約２５センチ、横約３０センチ。右下に「永井軍医画」、左上に「中村旅団長閣下開腹手術」などの記載がある。１９３９年１２月、中国南部の前線で日本軍将官が腹部などに銃弾を受けて負傷した際の手術の状況が墨で描写されている。

色紙は、博士ら５人の軍医がベッドを囲み、将官の手当てをしている最中に砲弾が建物に命中してさく裂し、爆風が室内を襲った場面。周囲の警戒や注射器を手にする兵士たちの姿もある。将官は傷が深く、亡くなったという。

裏には同じ構図の簡略画があり、各人物の名前や階級、担当などが記され、上部には「迫撃砲弾命中」の文字も。ベッド奥中央で執刀を手伝っている人物に「永井軍医」と書かれているが、表のこの人物の顔は爆風の絵に隠れている。

長崎市永井隆記念館によると、博士の従軍中の書画は十数点が確認されている。ただ、大半は写真やコピーで、実物が現存するのは、はがきと別の色紙の計２点のみとされてきた。書画も作戦移動中の風景を主題にしたものが多く、記念館は「戦闘の緊迫した状況をリアルに再現したものは極めて珍しい」とする。

博士は島根県生まれ。２８年に長崎医科大（現長崎大医学部）に入学。卒業後、医科大で助手をしていたが、３３年に軍医として傷病兵輸送のため満州事変に従軍した。翌年に除隊後、カトリックに改宗し、結婚した。３７年に日中戦争が始まると再び召集され、約３年間、中国で７２回の戦闘に従事した。

博士の盟友で、キリシタン研究で知られる片岡弥吉さん（１９０８〜８０年）は著書「永井隆の生涯」で、戦地から届いた博士の手紙などをもとに従軍中の出来事を紹介している。現地の住民が自分と同じ持病で苦しんでいると、貴重な持病の薬を分け与えたほか、倒れている敵兵士の手当ても惜しまなかったことなどを説明。博士との交流を通じて知った将官の手術にも触れている。

靖国神社によると、色紙は将官の遺族が約５０年前に奉納した。いつ頃に描かれ、どのようにして遺族に渡ったかは不明という。神社内で戦没者の遺品や歴史資料を展示している遊就館で昨年１１、１２月、日中戦争の戦没者に関する特別展があり、将官の軍服などと一緒に並べられた。

知人から連絡があり、展示を知ったという博士の孫で記念館の永井徳三郎館長（５９）は、「筆跡や絵のタッチから祖父が描いたものに間違いない。色紙は永井の戦場体験を伝える貴重なもの」と指摘。「戦地での過酷な体験が隣人愛を強固なものとし、被爆体験を経てさらに徹底した平和思想につながったのではないか」と話す。

靖国神社の担当者は「戦場にいなければ描けない、ひっぱくした状況が伝わる生々しい絵だ。これからも大切に保管していきたい」としている。

◆永井隆博士=１９４５年８月９日、爆心地から約７００メートルの長崎医科大医院（現長崎大病院）で勤務中に被爆。重傷を負いながら、多くの被災者の治療にあたった。長崎原爆で妻を亡くし、戦後は「如己堂（にょこどう）」と名付けた建物で、２人の子供と生活。白血病に侵されながら「長崎の鐘」「この子を残して」など被爆の実相を伝え、平和を願う作品を発表した。４３歳で亡くなった。