¿¹¼·ºÚ¤µ¤ó¡¢¹õÀîÁÛÌð¤µ¤ó¤¬¡ØGEMNIBUS vol.2¡Ù´°À®Êó¹ð²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹¼·ºÚ¤µ¤ó¡¢¹õÀîÁÛÌð¤µ¤ó¤¬¡ØGEMNIBUS vol.2¡Ù´°À®Êó¹ð²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìÊõ¤¬Å¸³«¤¹¤ëºÍÇ½»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØGEMNIBUS¡Ù¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¿·±Ô´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÃ»ÊÔºîÉÊ¤ò£±ËÜ¤Î±Ç²è¤È¤·¤ÆÊÔ¤ß¾å¤²¤ë¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹´ë²è¡£2024Ç¯¤Ë·à¾ì¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè1ÃÆºîÉÊ¤Ï¡¢2½µ´Ö¸ÂÄê¸ø³«¤Ê¤¬¤é¡¢ËþÀÊ¤¬Â³½Ð¡£µÞî±¾å±Ç´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤ä¡¢£Ó£Æ¡¢¥Û¥é¡¼¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¢¥¢¥Ë¥á¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¤¿6¿Í¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë·æºîÁª¤Ç£³·î£¶Æü¤«¤é£±£²Æü¤Þ¤Ç¤Î°ì½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ØÀÄ¤¤Ä»¡Ù¤Ï¡¢¹ñÊõ¤Ç¤â¶¦±é¤·¤¿¿¹¼·ºÚ¤µ¤ó¤È¹õÀîÁÛÌð¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ëºîÉÊ¡£Æó¿Í¤Ï¼ã¤½÷À¼Ì¿¿²È¤È¡¢¶¦¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¾¯Ç¯¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹¤µ¤ó¤Ïà»£±Æ¼«ÂÎ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤¹¤´¤¯Ç»¤¤»þ´Ö¤ÎÎ¹¤òËÌ³¤Æ»¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁÛÌð¤È¤â¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤·¤Ë¤Ê¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹á¤È²£¤ËºÂ¤ë¹õÀî¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡¢¡Ö¹õÀî¤µ¤ó¤ò¡ÖÁÛÌð¡×¤È²¼¤ÎÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¾È¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Çà¤Ï¤¤¡£²þ¤á¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Êá¤ÈÏÃ¤·¤Æ²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÁýÅÄ´ÆÆÄ¤ä¿¹¤µ¤ó¤é¤Èºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹õÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢à(´ÆÆÄ¤Ï)ËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡¢Çº¤ó¤Ç¤ë¤³¤È¤ò¡Ö°ì½ï¤ËÇº¤â¤¦¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿á¤È½é¡¹¤·¤¤¾Ð´é¤Ç´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¹õÅç·ëºÚ¤µ¤ó¡¢µÈÅÄÈþ·î´î¤µ¤ó¡¢¹áÄÇÍ³±§¤µ¤ó¡¢À¾Ìî¼·À¥¤µ¤ó¡¢ËÜ¶¿ÁÕÂ¿¤µ¤ó¡¢À¾³À¾¢¤µ¤ó¡¢»³粼Å·(Ý¯ºä46)¤µ¤ó¡¢ÁýÅÄºÌÍè´ÆÆÄ¡¢ÂçÀî¸Þ·î´ÆÆÄ¡¢Â¼¾å¥ê»Ò´ÆÆÄ¡¢À¾»³¾µ®´ÆÆÄ¡¢´Ø½ÙÂÀ´ÆÆÄ¡¢ÅÚ³¤ÌÀÆü¹á´ÆÆÄ¡¢³üÌÚÂöÌé¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û