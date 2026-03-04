【ワシントン＝淵上隆悠】１１月の米中間選挙に向けて与党・共和党と野党・民主党がそれぞれの候補者を決める予備選挙が３日、全米に先駆けてテキサスなど３州で行われた。

第２次トランプ政権の審判と位置づけられる選挙戦の幕が開いた。

中間選挙では、連邦議会下院（定数４３５）の全議席と上院（定数１００）の３５議席が改選対象だ。現在は、上下両院とも僅差ながら共和党が主導権を握る。選挙分析機関クック・ポリティカル・リポートによると、上院は共和党が主導権を維持しそうな情勢だが、下院は接戦だ。下院での優位を失えば、トランプ大統領の意向に沿った予算案や法案は通しにくくなる。

この日はテキサスとアーカンソー、ノースカロライナの各州で予備選挙が行われた。ほかの４７州でも９月にかけて順次実施される。政権の物価高対策や強引な不法移民の取り締まりへの評価が問われる。

一方、米軍によるイラン攻撃も選挙に影響を与えそうだ。民主党は議会の承認を得ずに戦争を始めたと非難しており、トランプ氏は３日、「（攻撃を）実行しなければ、民主党は逆に『やるべきだった』と言ってくる」と反発した。米ニュースサイト・ポリティコは、共和党議員は多くが攻撃に理解を示しているが、戦闘の長期化や地上部隊の派遣を警戒していると伝えた。