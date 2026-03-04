Image: Instagram

自傷・自殺ワード検索に対する新たな見守り機能。

Instagramは、10代のユーザーが短時間のうちに自殺や自傷行為に関連する用語を繰り返し検索した場合、保護者に通知する仕組みを導入する予定だそうです。今後数週間以内にアメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダで段階的に開始すると発表しています。

通知とリソースへのアクセス

Instagramによると、自殺や自傷行為などの検索をする10代は多くはないそうですが、検索が行なわれた場合、検索結果をブロックし、支援機関やホットラインの情報へ案内するように現在はなっています。今回の新機能ではさらに、保護者が専門のリソースにアクセスできるようになり、子どもと向き合う際の参考にできるとしています。

10代がこの種のコンテンツを繰り返し検索しようとしている場合に保護者が把握できるようにし、子どもを支えるために必要な情報を届けることを目的としています。

と、Instagramはブログで通知機能について説明しています。

Metaが抱える訴訟

保護者への通知の導入は、若年ユーザーのメンタルヘルスや安全への影響をめぐってソーシャルメディア企業に対する批判が強まっていることも理由かもしれません。

実際にInstagramの親会社Metaは現在、複数の訴訟を抱えている状態です。Metaのプラットフォームが、子どもが依存するように意図的に設計されているとの訴えが起こされています。別の訴訟では、Metaが子どもを性的搾取から守る対策を十分に取らなかったという点が問われています。

各国の未成年向け規制

世界各国の政府も規制を強化中です。オーストラリアでは、16歳未満の子どもによるソーシャルメディア利用を禁止する措置が施行されています。イギリスでは、一定のプラットフォームに対して年齢確認の実施が義務付けられています。これは、昨年施行されたイギリスのオンライン安全法の流れを受けたもので、ポルノや自傷行為、自殺、摂食障害に関連する有害コンテンツから子どもを守る責任がプラットフォーム側により強く課されています。

Instagramの対策

今回の通知機能は、Instagramが拡充してきた10代向け安全対策の一環となります。2022年には、保護者が子どものアプリ利用時間を確認したり、利用制限を設定したり、フォローやフォロワーを閲覧したり、不適切な行為が報告された場合に通知を受け取ったりできる監督機能を開始しています。2024年には、閲覧できるコンテンツや連絡できる相手を制限する「Teen Accounts」も導入されています。

今回の新機能をオンにするには、保護者と10代の双方のアカウントで監督設定を有効にしておく必要があります。通知は、登録されている連絡先に応じて、メール、テキストメッセージ、WhatsApp、またはアプリ内通知で送られるとのこと。

Instagramは、通知の頻度について専門家と協議し、通知が多すぎると効果が薄れるおそれがあるため、短時間のうちに複数回検索が行なわれた場合にのみ通知を送る仕組みにしたと説明しています。

実際には深刻ではない場合でも、保護者に通知が届くことがあるかもしれませんが、私たち、そして専門家も、この出発点が適切だと考えています。今後も状況を見守り、意見を聞きながら調整していきます。

とInstagramは述べています。

今後さらに、自社のAIチャットボットについても同様の保護機能を検討していて、10代が自殺や自傷行為に関連する会話を行なった場合に保護者へ通知する仕組みの開発を進めているとのことです。