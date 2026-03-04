さっすが【GU】さん！ 2,990円には見えない♡「激かわバレエスニーカー」

いつものスニーカーに飽きてきた……それなら、スニーカーの歩きやすさと、女性らしく軽やかなバレエシューズを融合させたようなデザインの、バレエスニーカーをチェックしてみて。今回は【GU（ジーユー）】から登場した、手に取りやすい価格も魅力の「激かわバレエスニーカー」をピックアップしました。

スニーカーとバレエシューズのいいとこ取り

【GU】「ストラップバレエスニーカー」\2,990（税込）

リボンディテールが可愛らしいアクセントになったバレエスニーカー。ギャザーストラップが甲に、屈曲性のあるソールが足裏にフィットして、履き心地が良さそうです。公式サイトには「たくさん歩いても疲れにくい」とあり、春のお出かけコーデにぴったり。レザー調やサテンなど上品な素材が使われているため、高見えが狙えるかも。

アクティブに動く日も女性らしい足元に

【GU】「ギャザーバレエスニーカー」\2,990（税込）

スニーカーらしいスポーティーな雰囲気もありながら、ギャザーや幅広のシューレースで可愛らしいエッセンスも加えた一足。アッパーのサテン部分は撥水性があり、急な小雨でも慌てず済みそう。カジュアルなジーンズコーデはもちろん、甘めデザインなのでワンピースやスカートとも好相性です。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：Emika.M