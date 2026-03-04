侍ジャパンと中日の練習試合が行われた2月28日、バンテリンドームナゴヤには、ドジャースのゲレン・カー副社長、ジョン・ディーブルアジア太平洋地域スカウティング・ディレクターらスカウトチームが訪れた。将来のメジャーリーガーを発掘すべく、選手の動きに目を光らせていた一行と、試合中に何やら話し込む日本人がいた。

「この日（3日）、阪神との強化試合に先発した158キロ右腕・郄橋宏斗（中日）をマネジメントする広告代理店関係者です」と、東海岸のメジャースカウトが続ける。

「この関係者は山本由伸、佐々木朗希（ともにドジャース）とも深いつながりがある。ドジャースは『ネクスト由伸』として、郄橋の獲得調査に余念がなく、侍ジャパンの宮崎合宿から密着マークを続けている。一方の郄橋もかねて自主トレを通じて弟子入りした山本由伸を崇拝しており、ゆくゆくは山本と同じドジャースでプレーしたい気持ちがあると聞いています」

今回の日本代表には、大谷翔平、山本の両選手に加え、ド軍で大谷の通訳を担当し、侍Jではデータ班としてベンチ入りしているウィル・アイアトン氏もいる。

契約金は「3年85億円」規模か

「郄橋の代理店関係者は山本、佐々木がド軍に在籍していることもあり、今年は米アリゾナのキャンプ地も訪問している。アイアトン氏とも接触したようで、2人に次いで郄橋の売り込みにも余念がないということでしょう」（前出のスカウト）

もっとも、郄橋は今季が高卒6年目。2023年から先発ローテに定着しているものの、海外FA権を取得するのはまだまだ先の話だ。中日OBがこう言う。

「早ければ来オフにも、ポスティングによるメジャー移籍が認められる可能性はあります。5年目の昨季は8勝10敗、防御率2.83をマークし、オフの契約更改で、8000万円増の2億円で更改した。今季、来季とエース級の働きをすれば、年俸はどんどん跳ねあがっていく。現行の日米間の制度では25歳を迎える27年シーズン終了後から、メジャー契約を結ぶことが可能になる。郄橋を巡ってはこの日、タイガースなどの複数球団が熱視線を送った。来オフにメジャー挑戦すれば、今井達也（アストロズ）の3年85億円規模の契約になるとみる関係者は少なくない。中日は小笠原慎之介（ナショナルズ）しかり、ポスティングには寛容な球団。相応の譲渡金が入ることもあり、郄橋のメジャー挑戦希望を認める可能性は十分にあります」

メジャー垂涎の右腕はこの日、阪神を2回無安打に抑え、本大会に向けて順調な仕上がりを見せた。若き右腕の周辺が騒がしくなりつつある。

◇ ◇ ◇

そんな郄橋はどのような家庭で育ったのか。日刊ゲンダイで毎秋好評の「ドラフト家庭の事情」（2020年版）では郄橋家をピックアップ。取材に応じてくれた母は「勉強はしっかりさせていた」と、教育方針まで赤裸々に語ってくれた。

