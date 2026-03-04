Anthropicは音声制御によるAI自律型ドローン群制御技術の開発を競う1億ドル規模の国防総省コンテストへの参加を国防総省との協議期間中に申請していた

