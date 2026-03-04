松田好花・日向坂46卒業後初ドラマ！ 『架空名作劇場 第2弾』5月に2週連続放送決定
松田好花が、日向坂46卒業後初となるドラマ『架空名作劇場 第2弾』で地上波ドラマ初主演を務めることが明らかとなった。5月4日・11日にテレビ東京のドラスティックマンデー枠（月曜24時30分）にて放送される。
【写真】「架空名作劇場」第1弾となった『人情刑事 呉村安太郎』
本作は“存在しない名作ドラマ”を勝手に作って届けるという企画。「いつか本物の名作を作りたい！」という若きテレビマンたちが、昔の番組に学びながら“架空の名作ドラマ”に挑戦する。
昨年8月に第1弾となる『人情刑事 呉村安太郎』を放送。放送中のXでのトレンド入りや、TVer・YouTubeなどで配信された本編および関連動画の再生回数が好記録となるなど人気のコンテンツとなった。その反響を受け、今回、「架空名作劇場」第2弾として完全新作ドラマの制作が決定した。
今回も前作同様、YouTube再生数470万回超えの『友近サスペンス劇場』を筆頭に、80〜90年代の映像で現代を表現するクリエイティブチーム「フィルムエスト」とタッグを組む。
主演を務めるのは、先日、日向坂46を卒業し、地上波ドラマ初主演となる松田好花。今回はどんな“あの頃”の名作ドラマが地上波に帰ってくるのか？
本作の放送決定を記念して、5月2日に東京・池袋HUMAXシネマズにて、第1弾『人情刑事 呉村安太郎』が見られる「（祝）架空名作劇場『第2弾』放送決定記念！！呉村と見る『人情刑事 呉村安太郎』上映会」の開催が決定。
イベントには、主演を務めた平子祐希（アルコ＆ピース）、「架空名作劇場」第2弾の主演を務める松田好花、そしてその2作品の監督を務める西井紘輝の3名が登壇予定だ。『人情刑事 呉村安太郎』をスクリーンで見られるほか、撮影の裏話などを聞ける貴重な機会となる。チケット発売中。
ドラマ『架空名作劇場 第2弾』は、テレビ東京にて5月4日・11日各日24時30分放送。
【写真】「架空名作劇場」第1弾となった『人情刑事 呉村安太郎』
本作は“存在しない名作ドラマ”を勝手に作って届けるという企画。「いつか本物の名作を作りたい！」という若きテレビマンたちが、昔の番組に学びながら“架空の名作ドラマ”に挑戦する。
今回も前作同様、YouTube再生数470万回超えの『友近サスペンス劇場』を筆頭に、80〜90年代の映像で現代を表現するクリエイティブチーム「フィルムエスト」とタッグを組む。
主演を務めるのは、先日、日向坂46を卒業し、地上波ドラマ初主演となる松田好花。今回はどんな“あの頃”の名作ドラマが地上波に帰ってくるのか？
本作の放送決定を記念して、5月2日に東京・池袋HUMAXシネマズにて、第1弾『人情刑事 呉村安太郎』が見られる「（祝）架空名作劇場『第2弾』放送決定記念！！呉村と見る『人情刑事 呉村安太郎』上映会」の開催が決定。
イベントには、主演を務めた平子祐希（アルコ＆ピース）、「架空名作劇場」第2弾の主演を務める松田好花、そしてその2作品の監督を務める西井紘輝の3名が登壇予定だ。『人情刑事 呉村安太郎』をスクリーンで見られるほか、撮影の裏話などを聞ける貴重な機会となる。チケット発売中。
ドラマ『架空名作劇場 第2弾』は、テレビ東京にて5月4日・11日各日24時30分放送。