「からあげ棒」が90センチの特大ぬいぐるみに 人気商品が“実用的アイテム”に変身したHappyくじ『セブン‐イレブン』登場
サニーサイドアップが手掛ける「Happyくじ」から、セブン‐イレブンの人気商品である「からあげ棒」、「ちぎりパン」、「セブンプレミアム ゴールド」シリーズなどをグッズ化した、Happyくじ『セブン‐イレブン』（税込850.30円）の発売が決定した。13日より、セブン‐イレブンにて発売予定。
【写真】リアルすぎ！「金のマルゲリータ」のブランケット
セブンプレミアム ゴールドのパッケージデザインのブランケットや、本物そっくりな「パンポーチ」など、店頭でおなじみの商品が“おもしろかわいい”グッズになって登場。人気商品を模したグッズを全9等級とLAST賞にて用意する。
中でもイチオシは、からあげが1つずつ外せてホットスナック袋デザインの収納袋まで付いた、特賞の「BIG!ぬいぐるみからあげ棒」。本物そっくりな90センチのサイズでインパクト抜群。また、ふわふわな商品特徴をそのままに、パンの包装パッケージに包まれたLAST賞の「ふんわりちぎりパンクッション」も登場する。
そのほかにも、「セブンプレミアム ゴールド 金のマルゲリータ」や、「セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ」のパッケージがデザインされたA賞の「セブンプレミアム ゴールドシリーズのブランケット」は、裏面に食欲をそそるリアルな商品写真をプリント。B賞には、ふわふわでかわいいセブンカフェ3種のカップがデザインされた「セブンカフェ ぬいぐるみチャーム」を用意する。
またC賞には、ふわふわでもちもちな質感を再現し、包装袋までクリアポーチになった「パンポーチ」や、まるで店舗に並んでいるかのようなD賞の「カップデリキャニスター」を展開。
さらに、果肉をそのまま食べているようなアイスでおなじみの、「まるで」シリーズのパッケージが鮮やかにデザインされたF賞の「まるでシリーズ ロングタオル」など、セブン‐イレブンの店頭で一度は見たことのある商品が、思わず周りに自慢したくなるアイテムとしてラインアップされている。
■商品一覧
特賞：BIG!ぬいぐるみからあげ棒
「からあげ棒」が90センチの特大ぬいぐるみに。串に刺さったからあげは1つずつ取り外し可能で、ホットスナック袋デザインの収納袋まで付いてくる。
LAST賞：ふんわりちぎりパンクッション
最後のくじを引いた人に当たるLAST賞には「ふんわりちぎりパン」の90センチのクッションを用意。パンの包装袋を模したパッケージに入った、ふわふわな質感を再現したクッション。
A賞：ゴールドシリーズブランケット（全2種）
「セブンプレミアム ゴールド 金のマルゲリータ」「セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ」のパッケージがデザイン。裏面には、食欲をそそるリアルな商品写真をプリントした、肌触りの良いブランケット。
B賞：セブンカフェぬいぐるみチャーム（全3種）
セブンカフェのコーヒー・カフェラテ・水素焙煎コーヒーの3種類のカップを再現。バッグにつけても存在感のあるデザインのぬいぐるみチャーム。
C賞：パンポーチ（全5種）
セブン‐イレブンで人気の“パン”が、まるで本物のようなふわふわポーチに。包装袋までファスナー付きのクリアポーチになっていて、1点で2つのポーチが手に入る。
D賞：カップデリキャニスター（全5種）
店舗に並んでいる「カップデリ」シリーズが、見た目はそのままキャニスターに。フタ部分と側面に各商品の中身がプリントされて、上からも横からも楽しめるデザイン。
E賞：トートバッグ（全6種）
セブン‐イレブンのロゴをあしらった、丈夫で使いやすいトートバッグ。くすみカラーが特徴で、買い物や通勤はもちろん推し活にも。
F賞：まるでシリーズロングタオル（全6種）
「まるで」シリーズの鮮やかなパッケージがデザインされたロングタオル。フルーツの爽快感あふれるインパクトのあるアイテムに。
G賞：スムージーフラットポーチ（全3種）
「セブンカフェ スムージー」の色鮮やかなデザインが施された、使いやすいフラットポーチ。前面はそれぞれに使用されるフレッシュなフルーツを、裏面は撹拌（かくはん）されてスムージーになった様子を再現。
H賞：ラバーコレクション（全9種）
セブン‐イレブンのロゴをデザインした、ケーブルをまとめるのに便利なラバーバンド、前髪クリップ、キーホルダーとしても使えるコースターの3パターンを用意。
