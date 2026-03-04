パンサー尾形、小2の娘は“原宿クリエイター”が夢「TikTokもやっている」
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（48）が4日、都内で行われた『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』出版記念最新のほめて伸ばす教育法に関する記者説明会に参加した。小学2年生の娘の夢について明かした。
【写真】楽しそう！ツッコミを入れる尾形貴弘
この書籍は、子どもをどのようにほめればいいか分からないといった声を受け、ベネッセ「進研ゼミ」の“赤ペン先生”の子どもを伸ばすひと言メソッドをまとめたもの。11日に発売される。
小学2年生の娘がいる尾形は「“ありがとう”と“ごめんなさい”はちゃんと言える子に育てている」と胸を張る。そんな中、娘は「原宿クリエイターになりたい」と夢を語っていると明かし、「化粧とかつけ爪とかして原宿に行っている。しなこちゃんが大好きで、TikTokもやってるんです」と打ち明けた。
夢は応援しているという尾形だが、「夢を追うためには勉強もできないと大変だよっていうことを教えたいんですけど、どうやって勉強のテンション上げていいのか…」と悩みも。「どう声を掛けたらいいのか教えてほしい」という尾形に対して、長きにわたり赤ペン先生として子どもたちの回答を見てきた佐村俊恵氏は「夢中になれることができるお子さんは、探求心があるお子さん。夢中になれることをほめてあげていれば、勉強もするようになると思います」と声をかけていた。
イベントにはお笑いコンビ・ナイチンゲールダンスのヤス（32）、中野なかるてぃん（31）も参加した。
【写真】楽しそう！ツッコミを入れる尾形貴弘
この書籍は、子どもをどのようにほめればいいか分からないといった声を受け、ベネッセ「進研ゼミ」の“赤ペン先生”の子どもを伸ばすひと言メソッドをまとめたもの。11日に発売される。
夢は応援しているという尾形だが、「夢を追うためには勉強もできないと大変だよっていうことを教えたいんですけど、どうやって勉強のテンション上げていいのか…」と悩みも。「どう声を掛けたらいいのか教えてほしい」という尾形に対して、長きにわたり赤ペン先生として子どもたちの回答を見てきた佐村俊恵氏は「夢中になれることができるお子さんは、探求心があるお子さん。夢中になれることをほめてあげていれば、勉強もするようになると思います」と声をかけていた。
イベントにはお笑いコンビ・ナイチンゲールダンスのヤス（32）、中野なかるてぃん（31）も参加した。