自宅の門扉前にピシッと並んで自宅警備に励む3頭のシベリアンハスキーさんの後ろ姿。ハスキーファンにはたまらない、圧巻の光景が話題になっているのです。

羨望の声が多く寄せられたその光景は記事執筆時点で30万回を超えて表示されており、1.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

ハスキー3頭の『シンクロ警備』

Xアカウント『@okspecialmuseum』に投稿されたのは、3頭のシベリアンハスキーさんのお姿。

『俺にはわかる。おそらく、、もうすぐ誰かが前を通るな。通る人、びっくりしなきゃいいけど。』

というコメントと共に投稿されたのは、自宅の門扉前で警備に励むシベリアンハスキー「ルディ」ちゃん、「ローラ」ちゃん、「レイナ」ちゃんの後ろ姿。

「遠回りしてでも毎日通りたい…！」羨望の声

ピシッと等間隔に並び、お顔、お耳、姿勢…ありとあらゆる箇所や仕草をシンクロさせながら、同じ方向を見つめていたのだといいます。

ハスキー姉妹は日頃からよく門扉前で仲良くお外を眺めているそうで、タイミングによって完全シンクロすることも珍しくないのだそう。

一見すると迫力のある頼もしい警備姿にも見えるものの、前道を通る配達員の方やご近所さん、小さな子ども達にも上手にご挨拶ができるというハスキー姉妹。

なかには、わざわざ車から降りてきてハスキー姉妹に挨拶して行く方も居るそうで、アイドルのような存在でもあるのだそう。

まるで映画やアニメのワンシーンのような、ハスキー姉妹の素敵なお姿は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「前を通りたい！」「ご近所だったら遠回りしてでも毎日通りたい」「こんなに素敵な子達か毎日並んでるなら遠回りしてでも絶対に前を通らせていただきます」「ハスキーは世界を救う」など多くの羨望、絶賛コメントが寄せられています。

個性溢れるハスキー姉妹の日常

長女で3歳半のルディちゃん、次女で3歳のローラちゃん、三女で1歳のレイナちゃんは、それぞれ個性に溢れる心優しい女の子。とにかく飼い主さんのことが大好きで、いつも飼い主さんのお布団は満員御礼なのだとか…。

ご家族に溺愛されながら、のびのびとマイペースに暮らすハスキー姉妹のお姿は、シベリアンハスキーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

