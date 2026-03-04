¡ØONE PIECE¡Ù¡È°ìÈÖ¼«Í³¤ÊÌ¤Íè¡É¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡¦¥Ü¥Ë¡¼ ¤¬P.O.P¤ËÅÐ¾ì! - ¼Ì¿¿26ÅÀ°ìµó¸ø³«
¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤è¤ê¡ÖPortrait.Of.Pirates ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ ¡ÈEvolutionary History¡É ¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡¦¥Ü¥Ë¡¼ ¡È°ìÈÖ¼«Í³¤ÊÌ¤Íè¡É¡×(22,000±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ3·î6Æü13»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡¢2026Ç¯9·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯9·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖPortrait.Of.Pirates ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ ¡ÈEvolutionary History¡É ¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡¦¥Ü¥Ë¡¼ ¡È°ìÈÖ¼«Í³¤ÊÌ¤Íè¡É¡×(22,000±ß)
¡ÖPortrait.Of.Pirates ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ ¡ÈEvolutionary History¡É ¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡¦¥Ü¥Ë¡¼ ¡È°ìÈÖ¼«Í³¤ÊÌ¤Íè¡É¡×¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¥¨¥Ã¥°¥Ø¥Ã¥ÉÊÔ¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤òÂ³¡¹¤ÈÎ©ÂÎ²½¤¹¤ë¡ÈEvolutionary History¡É¥·¥ê¡¼¥ºÂèÏ»ÃÆ¡£¥¨¥Ã¥°¥Ø¥Ã¥ÉÊÔ¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÇÂç³èÌö¤·¤¿¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡¦¥Ü¥Ë¡¼¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê»Ñ¤ÇºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥È¥·¥È¥·¤Î¼Â¤ÎÇ½ÎÏà¤æ¤¬¤ó¤ÀÌ¤Íèá ¤Ë¤è¤Ã¤Æà°ìÈÖ¼«Í³¤ÊÌ¤Íèá¤Ø¤ÈÊÑ¿È¤·¤¿¥Ü¥Ë¡¼¤Î¡¢àÂÀÍÛ¤Î¿À¥Ë¥«á¤ò»×¤ï¤»¤ë¤½¤ÎÍ¦»Ñ¤ò¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÊÂ¤·Á¤ÈºÌ¿§¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤ËÎ©ÂÎºÆ¸½¡£´é¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï·àÃæ¤Î°õ¾ÝÅª¤ÊÉ½¾ð¤Ø¤Èº¹¤·ÂØ¤¨²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶·¿¤ÏBOSQUE¡ß¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ºÌ¿§¤Ït2y(¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È)¡£
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
