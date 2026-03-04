【ユニクロ】「ディズニー×F1」コラボUT発売 - レーストラックをイメージしたミッキーモチーフなど
ユニクロは3月23日、グラフィックTシャツブランド「UT」から、「Disney x Formula1 UT」を全国のUTフルラインナップ店舗、イオンタウン鈴鹿店およびオンラインストアで発売する。
Disney x Formula1 UT
モータースポーツ競技「Formula1(F1)」とディズニーによるキャンペーン「Fuel the Magic(フューエル・ザ・マジック)」が2026年からスタート。この新たな取り組みと、ディズニー×ユニクロの「MAGIC FOR ALL」プロジェクトがタッグを組み、今回のコラボレーションが実現した。3月にレースが開催される中国、日本を皮切りに順次世界各国での商品販売が予定されている。
デザインには、レーストラックをイメージしたミッキーマウスのモチーフ、世界のレース開催都市名やタイヤの走行痕など、Formula1ファンも楽しめるディテールを取り入れた。メンズ3柄(各1,990円)とキッズ3柄(各990円)を展開する。
「Disney x Formula 1 UT(MEN)」(1,990円)
「Disney x Formula 1 UT(MEN)」(1,990円)
「Disney x Formula 1 UT(MEN)」(1,990円)
「Disney x Formula 1 UT(KIDS)」(各990円)
