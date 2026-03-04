西垣匠、初主演映画に込めた思い 先輩を見習って「いい労働環境を作れたらいいなと」
俳優の西垣匠、山崎天（櫻坂46※崎＝たつざき）が4日、都内で行われた『GEMNIBUS vol.2』の完成報告会に参加した。
【集合ショット】圧巻…森七菜＆山崎天ら豪華キャストが集結
東宝が展開する才能支援プロジェクト「GEMSTONE Creative Label」。その取り組みの1つとして複数の新鋭監督による短編作品を一本の映画として編み上げるオムニバス企画『GEMNIBUS』が誕生。2024年6月に4人の気鋭監督による4本の短編映画が集結し「GEMSTONE Creative Label」初の劇場公開となった映画『GEMNIBUS vol.1』が公開となった。2週間限定公開ながら満席が続出。盛況を受け、上映延長した。その反響を受け、第2弾『GEMNIBUS vol.2』が3月6日から1週間限定公開。本作にラインアップされたのは、ロードムービー、SF、ホラー、サスペンス、アニメーションなど、ジャンルも表現手法も異なる6人の新鋭監督による珠玉の傑作選となる。
『ソニックビート』は、TOHOシネマズ学生映画祭でグランプリを受賞した、2001年生まれの新鋭・関駿太（24）による初の商業映画作品。卒業制作『ボウルミーツガール』は、日本大学芸術学部長賞をはじめ、下北沢映画祭準グランプリ、札幌国際短編映画祭国内最優秀賞など、国内の映画祭で賞を受賞。注目を集める若手監督の1人が商業映画デビューを果たす。本作は監督が初の商業作品に挑む自身の姿を主人公に重ねて描いた、等身大の青春ストーリー。主演は、本作が短編映画初主演となる西垣匠。映画初出演となる山崎天（櫻坂46※崎＝たつざき）という日本エンタメ界を担うフレッシュな才能たちが、まっすぐにスクリーンを駆け抜ける。
西垣にとって、短編映画の初主演作となる。撮影を振り返った西垣は「初主演をさせていただきました。陸上選手の役も初めてでした。個人的な話になっちゃうんですけど、今までいろんな作品に出させていただいた中で、先輩方の背中を見ていた。現場の雰囲気作りを担うのも主演のお仕事の1つだと思っていたので、普段気を使わないところまで気を配ってみようという心持ちで。お芝居プラスアルファでいい労働環境を作れたらいいなという意気込みでやっていたんですけれども、その僕の新しいことにチャレンジしようという思いも（演じた）イサオに何かしら影響を与えていたのではないかなと、完成したものを観て思いました」としみじみと語っていた。
この日は、森七菜、黒川想矢、黒島結菜、吉田美月喜、香椎由宇、西野七瀬、本郷奏多、増田彩来監督、大川五月監督、村上リ子監督、西山将貴監督、関駿太監督、土海明日香監督も参加した。
