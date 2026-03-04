株価チャートとニュースアプリの間に、いま静かに割り込んできた新たな存在がある。ワンクリックで要点を整理し、複雑な専門用語をかみ砕く生成ＡＩだ。だがその便利さの裏側で、投資家たちは「本当に任せていいのか」という問いも抱えている。

合同会社ＷＯＺが、現在何らかの投資を行う２０〜６０代の男女１００２人を対象に実施した調査によると、投資情報収集に生成ＡＩを「よく使っている」２１．７％、「ときどき使っている」２１．２％で、計約４割が活用していることが分かった。利用ツールは「ＣｈａｔＧＰＴ」７４．２％が最多で、「Ｇｅｍｉｎｉ」４７．９％、「Ｃｌａｕｄｅ」１３．７％と続く。

生成ＡＩの活用頻度は「週１回以上」が６５％以上となり、さらに約７割が「投資判断の精度が上がった」と実感。利用理由のトップは「情報収集の時間を短縮できる」（４２．３％）だった。一方で、未利用者の３５．７％は「情報の正確性に不安がある」と回答するなど二極化の様相を呈している。

信頼する情報源では「証券会社・金融機関のレポート」４２．６％、「ニュースメディア」４２．０％が上位で、生成ＡＩは補助的な位置づけにとどまる。利便性と信頼性。その両立こそが、これからの投資家に求められる視点と言えそうだ。