¡¡·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬4ÆüÈ¯É½¤·¤¿2Æü»þÅÀ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢Á°½µÄ´ºº¤è¤ê1±ß40Á¬¹â¤¤158±ß50Á¬¤À¤Ã¤¿¡£ÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ï3½µÏ¢Â³¡£¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷²½¤Ç¸¶ÌýÁê¾ì¤¬¾å¾º¤·¡¢Å¹Æ¬²Á³Ê¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡£
¡¡2·î28Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢3·î2Æü¤Î²Á³Ê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£À¤³¦¤Ç¸¶Ìý²Á³Ê¤¬µÞÆ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè½µ¤«¤éÂçÉý¤ÊÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë»ÃÄêÀÇÎ¨¤¬ºòÇ¯12·îËö¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Å¹Æ¬²Á³Ê¤Ïº£Ç¯1·îÃæ½Ü¤Ë154±ß70Á¬¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Ìó4Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î°ÂÃÍ·÷¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÚÌý¤ÏÁ°½µ¤è¤ê1±ß40Á¬¹â¤¤146±ß60Á¬¤À¤Ã¤¿¡£ÅôÌý¤Ï18¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ê°ìÈÌÅª¤Ê¥¿¥ó¥¯1¸ÄÊ¬¡ËÅö¤¿¤ê2220±ß¤Ç¡¢Á°½µ¤«¤é20±ß¾å¤¬¤Ã¤¿¡£