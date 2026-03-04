色×香りを混ぜるサンリオキャラのリップグロス「Maze Maze Cosme」登場!
バンダイは、サンリオキャラクターをデザインしたリップグロス「Maze Maze Cosme」を4月25日に発売する。ラインナップは、ハローキティ・シナモロール・クロミ・マイメロディ・シナモロールの5種類で、価格はいずれも2,200円。
4月25日発売「Maze Maze Cosme ハローキティ」(2,200円)
「Maze Maze Cosme」は、色のもとと香りのもとをまぜまぜして、自分で合わせてつくる、リップグロス。
リップグロスの容器に、色の袋と香りの袋の中身をそれぞれ出し切り、マドラーでよく混ぜる。混ぜた後、マドラーを容器から出し、中栓を容器にセットし、蓋をしめたらリップグロスが完成する。
○「Maze Maze Cosme ハローキティ」(2,200円)
「Maze Maze Cosme ハローキティ」(2,200円)は、色のもとがレッド、香りのもとがフレッシュフローラルの香り。
○「Maze Maze Cosme シナモロール」(2,200円)
「Maze Maze Cosme シナモロール」(2,200円)は、色のもとがライトブルー、香りのもとがスウィートフローラルの香り。
○「Maze Maze Cosme マイメロディ」(2,200円)
「Maze Maze Cosme マイメロディ」(2,200円)は、色のもとがピンク、香りのもとがエアリーフローラルの香り。
○「Maze Maze Cosme クロミ」(2,200円)
「Maze Maze Cosme クロミ」(2,200円)は、色のもとがライトパープル、香りのもとがナチュラルフローラルの香り。
○「Maze Maze Cosme ポムポムプリン」(2,200円)
「Maze Maze Cosme ポムポムプリン」(2,200円)は、色のもとがイエロー、香りのもとがドリーミーフローラルの香り。
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663494
